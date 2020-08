Billeder: Allerød manglede effektiviteten

Det blev uafgjort 1-1 i en kamp, der begyndte med et minuts stilhed for den i Allerød så velkendte forpagter af caféen i Lyngehallen, Carsten Bender, der pludselig døde i torsdag - 55 år gammel.

Her vandt Allerød ved at slå kontra, når Birkerød havde bolden, men i denne uge skulle de selv skabe spillet.

0-1: Daniel Clausen Tocado (20), 1-1: Nichlas Monefeldt Vesterbæk (77)Oliver Harvig Wilsky (54), Herlev, Nichlas Monefeldt Vesterbæk (71), Allerød, Mads Rem (80), Allerød,Magnus Christensen - Sebastian Pitzner-Schmidt, Marcus Hjulmand, Jonas Threms - Mark Parrish (54: Gustav Harlve), Mads Rem, Nikolai Have, Jacob Jæger - Mathias Virkelyst (68: Nichlas Monefeldt Vesterbæk), Tobias Madvig - David Wagner (57: Sebastian Ysbæk).Lasse Gram - Valton Iseni Maksuti, Jonas Holm Visøfeldt, Nicholas Bech, Morgan Stewart - Elton Bryde Amisse (85: Alex Loughlan), Fredrik Kofoed Hansen - Casper Loween Jensen, Oliver Harvig Wilsky (74: Ayman El-Morabet), Ahmad Traore - Daniel Clausen Tocado (59: Lasse Meinert Pedersen).110

Herlev var især i begyndelsen af kampen det mest boldsikre hold, og de to offensive kanter lavede masser af uro i Allerøds forsvar.

På trods af mange muligheder, så skulle hjemmeholdets tilskuere helt hen til 13 minutter før tid, før de kunne juble over udligningen. Otte minutter tidligere var Nichlas Monefeldt Vesterbæk kommet på banen, og efter to minutter fik han en advarsel og bare seks minutter senere blev han sendt alene igennen, hvor han spille lagde bolden over udeholdets målmand.