Bay bliver i FC Helsingør

- Trods sin unge alder er Bay blevet en af de bærende spillere på holdet. Han har været med i en del år efterhånden, har altid været loyal over for klubben og stillet op og fortalt om, hvor glad han var for at være her. Unge, dygtige venstrebacks er der altid interesse for, men kontinuitet på førsteholdet er vigtigt for os, og vi er glade for at Bay har valgt os til, siger FC Helsingørs sportslige ansvarlige, Brian Gellert.

- Jeg er glad i FC Helsingør og for hele setuppet omkring holdet. Vi har et godt hold både på og udenfor banen, og klubben har ambitioner. Jeg kunne ikke se nogen idé i at skifte til et andet hold, når jeg er glad for at være her. Nu handler det bare om at sørge for at få FC Helsingør op i NordicBet Ligaen, siger Frederik Bay selv.