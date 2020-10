Back hjem til reden

Direktør Thomas Friberg måtte dog i første omgang lige på en rundtur til nogle af ishockeyklubbens støtter for at få finansieringen på plads.

Mathias Røndbjerg nåede at spille 47 kampe for Kristianstads IK i sidste sæson. Den øvrige del af karrieren er tilbragt i Rungsted.

- Mathias var en vigtig del af det hold der vandt guld i 2018/2019 sæsonen, og vi er selvfølgelig meget glade for at han er tilbage i den blå trøje. Det faktum at vi har sikret os en dygtig defensiv spiller på en længerevarende kontrakt, går helt i tråd med vores strategi om at have vores grundstamme på plads til fremtiden, siger sportschef Morten Hagen.