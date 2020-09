BSF klar til Næstved efter sejr i Hundested

Sjællandsserieholdet tilspillede sig fire meget store muligheder for at bringe sig foran. Lars Bonde ramte blandt andet overliggeren med et følt skud mod det lange hjørne. Senere i halvlegen overplacerede han desuden en friløber, og i et andet tilfælde skød Nicolai Jærgergaard lige forbi den ene stolpe, hvor Lars Bonde havde lavet en tunnel på en BSF-spiller lige forinden.