BILLEDER: Tæt lokalbrag i Sjællandsserien

Det gjaldt om at hænge på i Sjællandsserien for både Hundested og Snekkersten, da de to hold lørdag tørnede sammen i Sjællandsserien, og da opgøret gik i gang var det da også tydeligt, at begge hold spillede nervøst, krampagtigt og strøede om sig med mange fejlpasninger.