BILLEDER: Overraskelse i DM-semifinale

Sport Nordsjælland - 28. marts 2021 kl. 16:39 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der blev leveret noget af en overraskelse i den tredje og afgørende DM-semifinale i basketball søndag eftermiddag. For efter en sviende nederlag onsdag i kamp to mod BK Amager, rejste Hørsholm 79ers sig og vandt den afgørende kamp i Amagerhallen med 81-65.

BK Amager var ellers forhåndsfavoritterne, da de sluttede som nummer to i grundspillet - seks point foran Hørsholm på tredjepladsen. Men anført af landsholdsesset Gritt Ryders 31 point, 14 rebounds og 9 assist skabte Hørsholm overraskelsen.

Sløv start Det var hjemmeholdet, der kom bedst fra land, men i modsætning til den anden semifinale i onsdags, fik Hørsholm hurtigt rystet det af sig og fik fodfæste i kampen. Anført af evigt energiske Gritt Ryder bed Hørsholm fra sig og fik også ramt langt flere skud end i den seneste kamp.

Sammen med Anne Hee udnyttede Ryder et par angreb i træk, at de lige fik den ekstra plads, og et par treere senere var Hørsholm pludselig foran 21-17, men det stod 21-21 efter første periode.

Amager på hælene Så var det Amagers tur til at gå i stå, og træner Jesper Johansen tog timeout efter et par minutter og 21-25 på tavlen. Den fik den stikmodsatte effekt. Tre ramte treere senere, måtte Amager-træneren igen hive i i timeout-håndtaget, da Hørsholm førte 21-34.

Den hjalp noget bedre, og alt var åbent til anden halvleg med stillingen 29-40 ved pausen.

Stoppede profil Hørsholm levede på at kunne ramme fra distancen mod det fysisk stærkere Amager-hold, og det så ud til at fortsætte efter pausen, da Josefine Tullin bankede to treere i kurven inden for et par minutter til Hørsholm-føring på 33-46. Omvendt virkede Amager meget opsatte på at få tempoet og aggressiviteten i vejret og presse Hørsholm på bredden.

Men det kneb med at få store Angela Ribarich involveret, da Hørsholm med Anne Hee og Clara Madsen tog sig kærligt af hende under kurven, og samtidig fandt Hørsholm igen og igen plads til at sætte et skud fra distancen. Tredje periode blev vundet 17-9 af Hørsholm, og så var forspringet oppe på 19 - 38-57 - inden sidste periode.

Afgørende skud Det gav Hørsholm muligheden for at spille med stor tålmodighed, og det lykkedes først BK Amager efter halvandet minut af score sine første point i perioden - en treer fra Julie Jungslund - fulgt op af to point og et straffekast fra Anna Seilund - 44-59 og så levede kampen for alvor.

Men Amager sled gevaldigt for at komme til scoringer mod Hørsholms defensiv, der til gengæld også måtte kompensere kraftigt for, at den nordsjællandske offensiv så både nervøs, forhastet og anspændt ud.

Med 3:45 igen tog Amager timeout ved stillingen 48-64, og den gav lidt momentum, men Hørsholm-træner Jesper Krone svarede hurtigt igen med sin egen timeout for at holde roen - og et 15 points forspring med 2:40 tilbage.

Da Elisabeth Brynaa så kom ind fra bænken og scorede en treer og to point på et fastbreak, var Hørsholm foran med 20 point og to minutter tilbage på uret.

Det kunne Amager ikke nå at rette op på, og Hørsholm er klar til DM-finalen, hvor BMS Herlev venter.