Se billedserie Solrød-Værløse Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: BILLEDER: Intens og spændende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BILLEDER: Intens og spændende

Sport Nordsjælland - 02. februar 2021 kl. 21:38 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Det gjaldt om at hænge på i stillingen i Badmintonligaen for Værløse, da turen tirsdag aften gik til Solrød Strand, og det må man sige lykkedes for de blåklædte gæster.

For det endte med en overbevisende sejr, der allerede var sikret, mens to kampe stadig var i gang, og som dug for solen forsvandt deres umiddelbar vigtighed.

Værløse kunne dog ærgre sig over, at man tabte de sidste to matcher og dermed måtte nøjes med en pointfordeling på 7-5.

Afgørelsen endte i hænderne på herredoublen med Andreas Søndergaard og Rasmus Messerschmidt, der var oppe mod Søren Gravholt og Emil Hybel.

Det blev lige så tæt, som man kunne have forventet, men Værløse-parret kom ovenpå, da en Solrød-føring på 8-5 langsomt smuldrede mellem hjemmeholdets hænder, og så var der sætbold i første sæt ved 18-20, som blev vekslet til sætsejr på 19-21.

De to par fulgtes ad i andet sæt, men det var med Værløse-duoen i teten, og da kampen skulle afgøres, var de klar. En smash fra Andreas Søndergaard endte i ketcheren på Emil Hybel, men han måtte kapitulere og sendte fjerbolden i nettet i forsøget på at forlænge duellen - og så var Værløses femte sejr og dermed den samlede sejr i matchen sikret.

Badmintonligaen

Solrød Strand-Værløse 4-5

1. MD: Lasse Mølhede / Johanna Magnusson- Mathias Thyrri Jørgensen / Ditte Søby Hansen 23-25, 21-16, 21-17.

2. MD: Jeppe Bay Madsen / Amalie Cecilie Kudsk-Andreas Søndergaard / Mai Surrow 13-21, 21-17, 22-20

1. DS: Frederikke Lund-Julie Dawall Jakobsen 20-22, 17-21

2. DS: Anna Bygum-Sofie Holmboe Dahl 14-21, 14-21

1. HS: Emil Holst-Rasmus Messerschmidt 21-19, 14-21, 21-9

2. HS: Emil Hybel-Ditlev Jæger Holm 13-21, 16-21.

1. DD: Johanna Magnusson / Amalie Cecilie Kudsk-Mai Surrow / Julie Dawall Jakobsen 20-22, 21-18, 21-15

1. HD: Lasse Mølhede / Jeppe Bay Madsen-Mathias Thyrri Jørgensen / Daniel Lundgaard 21-13, 17-21, 26-24.

2. HD: Søren Gravholt/Emil Hybel-Andreas Søndergaard/Rasmus Messerschmidt 19-21, 19-21