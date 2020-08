Axelsen kunne ikke stoppe Værløse

På kvindesiden gik det rigtig godt for Værløse, da Mai Surrow og Julie Finne-Ipsen sammen i to sæt tog deres anden sejr i holdkampen og bragte Værløse i front med 4-3. De to herredoubler måtte begge ud i tre sæt for at finde en afgørelse, og det blev uhyre tæt i dem begge med slutcifrene 21-18.