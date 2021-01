Sarah Mahfoud vandt 1. februar et VM-bælte, og det fejrede hun dengang med træner Sherman Williams. Det bælte gør, at hun stadig er en meget attraktiv modstander, når coronaen slipper sit tag, og boksningen for alvor kan komme i gang igen. Foto: Mads Hussing

Attraktive Sarah Mahfoud har ro i maven

Det blev et år med en VM-titel og ellers en stor nedlukning for bokseren Sarah Mahfoud, der er glad for at have et bælte, der gør hende attraktiv for gode modstandere.