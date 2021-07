Antman dobbelt målscorer i Holland

Kamaldeen Sulemana scorede endda et enkelt mål i lørdagens opgør mod Royal Antwerpen, men det var i de to mandskabers reserver-dyst på grønsværen. Det opgør vandt FC Nordsjælland 3-0. De to øvrige mål blev sat ind af Mohamed Diomande på straffe og på hovedstød af Maxwell Woledzi. Kamaldeens optræden på B-holdet skal formentlig ses i lyset af, at FC Nordsjælland forventer et snarligt salg, og klubben har ved flere lejligheder givet udtryk for, at man ikke regner med guldfuglen i den kommende sæson.