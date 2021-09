Simon Adingra (th.) og resten af FC Nordsjællands offensiv mangler at sparke nogle flere bolde i kassen i Superligaen. Foto: Ritzau/Scanpix Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Angribere på måljagt: Stor fokus på afslutninger

Sport Nordsjælland - 18. september 2021 kl. 06:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Den var gal igen mod FC Midtjylland i sidste uge. FC Nordsjælland har bare svært ved at sparke de store chancer i kassen, og det har kostet i flere kampe - ikke mindst i de to seneste mod AaB og FC Midtjylland, der begge er endt med nederlag.

Fælles for begge kampe har dog været, at FC Nordsjælland undervejs havde chancer til meget mere. Og løsningen er naturligvis at sparke nogle flere bolde i kassen. Så det har FCN prøvet til træning i denne uge.

- Der har været fokus på afslutninger - også lidt mere end normalt på vores forreste spillere. Vi har lavet afslutninger i en seks mod tre-øvelse, og vi har også haft øvelser med mere »kliniske afslutninger«, hvor man afslutter første gang og skal placere bolden, siger cheftræner Flemming Pedersen.

- Vores angribere skal gerne lige have den gode fornemmelse af, at det godt kan lave mål.

De gode angribere lever også af selvtillid, og den er stadig intakt hos FCN-spillerne, mener cheftræneren.

- Man kan ikke mærke det på dem. De er glade. Om det så er en udelukkende god ting, ved jeg ikke. Personligt synes jeg, det er godt, fordi det handler om, hvor stærk man er i modgang. At man er glad i stedet for at grave sig ned. Det er let at slå sig selv i hovedet, hver gang man laver en fejl, og til sidst er man nede under jorden, siger han.

- Men der er også nogle af angriberne, der har set lidt flere klip end normalt i løbet af denne uge.

De klip viser også, at udfordringen med at lave mål er rimelig »bred«. Det drejer sig ikke om bestemte situationer, hvor FCN fejler.

- Det handler mest om mere kvalitet - ikke afslutninger i bestemte situationer. Det handler om at blive ved med at tro på, at det nok skal komme og være fokuseret på den næste situation til træning og kamp. Det er vi normalt rigtig gode til. Der er en god mentalitet - også selv om det er nogle unge drenge, siger Flemming Pedersen.

Selv udstråler han også ro omkring sit hold og tingenes tilstand. FC Nordsjælland er trods alt også godt med i kampen om top seks - og mere til - men spillet har bare været til mere.

- Jeg ville være mere urolig, hvis vi ikke kom til chancerne. Over tid viser det sig, at målene nok skal komme. Det så man jo med Randers i sidste sæson, hvor de længe lå med et par point. Pludselig vandt de syv kampe i træk, hvilket er uhørt i Superligaen, og der kunne man se, at de havde gode statistikker, men bare ikke fik resultaterne. Så vi må ikke lade os forblænde ved kun at se på resultater - selv om det er det, der står i din avis, griner Flemming Pedersen.

Netop Randers er næste hold på menuen for FC Nordsjælland. Kronjyderne tabte i seneste runde klar til FC København, men leverede torsdag aften en god figur i hjemmekampen mod hollandske AZ Alkmaar og fik 2-2. Og det er et hold, Flemming Pedersen roser.

- Randers er blevet bedre med bolden. Specielt på modstandernes banehalvdel. Selv om de har solgt Mathias Greve, så har de fået en spiller ind som Simon Tibbling og et par andre centrale spillere, der godt kan spille fodbold. Så er Alhaji Kamara tilbage efter skade, og de har et fint, stabilt og meget homogent hold, siger FCN-træneren, der nu skal prøve at finde ud af, hvor mange og hvem, Randers eventuelt sparer i kampen søndag på grund af et tætpakket kampprogram.

- Jeg regner med, at der vil være fire-fem udskiftninger fra torsdag til på søndag. Det gjorde Thomas Thomasberg også i sidste sæsons slutspil, hvor man måske også sparede lidt spillere til pokalturneringen, som de gik all in på, slutter FCN-træneren.

Han må selv undvære Mohammed Diomande, der sidder over med karantæne. Kampen mod Randers spilles søndag klokken 14.00 i Randers.