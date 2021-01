Send til din ven. X Artiklen: Angriber hjem til Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Angriber hjem til Helsingør

Sport Nordsjælland - 11. januar 2021 kl. 17:40 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Efter godt syv år på farten rundt i våde 1. division og Superligaen vender 25-årige Oliver Drost hjem til det nordsjællandske og FC Helsingør, hvor angriberen oprindeligt er fra.

1. divisionsklubben meddeler, at man har skrevet en tre-årig kontrakt med den nuværende Kolding-spiller, der dog først skifter til sommer.

- Oliver er en spiller, der har stået på vores liste i et stykke tid, og vi er meget glade for det er lykkedes at indgå en aftale med ham. Han er en spiller, der trods en relativt ung alder kommer med en masse erfaring, og så er vi altid begejstrede, når vi kan hente en gammel ungdomsspiller »hjem«, siger Brian Gellert, sportslig ansvarlig i FC Helsingør.

- Det er vigtigt for os at understrege, at Oliver har stået på listen længe, og han er ikke tænkt som en forstærkning lige nu. For det første er vi nødt til på vores vegne at have et øje på pengepungen, og for det andet har Oliver en kontrakt i Kolding der skal færdigspilles, og det respekterer vi til fulde.

- Men vi glæder os til at byde Oliver velkommen tilbage i Helsingør, og indtil da fortsætter vi arbejdet med at sammensætte truppen til den kommende halvsæson.

Oliver Drost brød for alvor igennem tilbage i 2016, hvor han scorede 13 mål i 12 kampe for B.93 i 2. division, og det kastede et skifte til Vejle af sig, men her fik han aldrig rigtig hul igennem. I stedet blev han først lejet ud til AC Horsens og skiftede siden permanent til daværende træner, Bo Henriksens, tropper.

Her nåede han blandt andet at score seks mål i 45 Superligakampe for »den gule fare«, men blev siden først lejet ud til Kolding IF, inden han skiftede permanent til 1. divisionsklubben op til denne sæson.

Med seks scoringer er han topscorer for Kolding IF, der i skrivende stund ligger næstsidst i 1. division med 13 point - syv færre end FC Helsingør.

Da Oliver Drost først skifter til sommer leder FC Helsingør fortsat efter en løsning, der kan lukke hullet efter Jeppe Kjær. Topscoreren er ude resten af sæsonen med en meniskskade.