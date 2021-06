Angriber har overbevist om sine kvaliteter

- Man ser ofte, at et nyt miljø kan rykke folk, og det er Tonni et godt eksempel på. Han var allerede en stor profil i 2. division, og han er lykkedes med at tage næste skridt og blive en profil for os i 1. division. Tonni har leveret både mål og assists, og har været en afgørende faktor i mange af vores kampe, og så godt som han er faldet til i truppen var det oplagt at forlænge med ham. Vi tror på, at Tonni kan blive endnu bedre, og jeg er sikker på at han har alle forudsætninger for at fortsætte sin rivende udvikling i de næste sæsoner, siger Brian Gellert.