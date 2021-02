Andreas Nielsen i aktion for Nordsjælland tidligere i sæsonen. Foto: Jens Wollesen

Anfører har spillet sin sidste kamp

126 kampe står Andreas Nielsen noteret for gennem sine næsten fem sæsoner i Nordsjælland Håndbold. Men det bliver ikke til flere. Fra næste sæson skifter anføreren til Mors-Thy, og han kommer ikke i kamp mere i denne sæson. Dermed blev opgøret mod Vendsyssel hans sidste i den lysegrønne trøje.

Tidligere på ugen gennemgik 23-årige Andreas Nielsen et planlagt operativt indgreb i det ene knæ.

- -Det var værre fat med Andreas knæ end vi havde regnet med. Det er synd for ham og en streg i regningen for os, siger Nordsjællands cheftræner Simon Dahl.

Andreas Nielsen var således ikke med, da Nordsjælland torsdag med møje vandt 26-25 over bundproppen HC Odense. Nordsjælland bortforklarer dog ikke besværet med anførerens fravær.

- Vi har jo været lidt forberedt på, at Andreas skulle være ude, så nu bliver det op til Anders Agger, Kasper Kisum og Matias Campbell til at dække midten op. Den opgave tror jeg fuldt og fast på, at de kan løse, siger Simon Dahl.