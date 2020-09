Andreas Smed skriver under på en kontrakt med FC Helsingør. Pressefoto

Andreas Smed får kontrakt med FC Helsingør

Offensivspilleren Andreas Smed har trænet med i FC Helsingør de seneste uger, og har imponeret den sportslige ledelse nok til at blive tilbudt en kontrakt i klubben.

- Andreas har arbejdet hårdt, og vist fine takter. Han er en arbejdsom spiller med et godt udviklingspotentiale. I første omgang får han kontrakt frem til vinter, så vi kan se hinanden an, men hvis han viser samme takter som indtil nu, kan han godt få et hurtigt gennembrud i FCH-trøjen, siger sportslig ansvarlig i FC Helsingør Brian Gellert.