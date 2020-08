Artiklen: Allerød vandt på to sene mål

Temperaturen nærmede sig de 30 grader. I Allerød Idrætspark stod solen lige direkte ind på tilskuerpladserne, og mange af de få tilskuere havde garderet sig med vandflasker, solcreme og sågar brede paraplyer for at undgå dehydrering.

Nede i gryden var der tilsyneladende ingen betænkeligheder ved yderligere at skrue op for blusset med et højt tempo og masser af intense nærkampe.