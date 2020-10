Allerød ude efter forlænget spilletid og udvisning

AB 2. divisionsmandskab måtte kæmpe i 120 minutter for at sende Allerøds hold, der normalt spiller i Danmarksserien, ud af pokalturneringen. Kampen endte 2-1 til AB, og alle mål blev scoret i den forlængede spilletid.

Momo Fanye Toure og Emmanuel Bio løb et par gange fra de bageste i Allerød på kanterne, men indlæggene manglede skarphed.

Målene og dramatikken kom først i den forlængede spilletid, og her skulle publikum ikke vente længe.

0-1: Sylvester Seeger-Hansen (94), 1-1: Nikolai Have (101), 1-2: Mathias Juul Kisum (109)Sebastian Pitzner-Schmidt (54), Allerød FK, Lucas H. Koch (67), AB, Albert Nørager (72), AB, Marcus Hørbye (115), AB, Simon Holden (119), ABSebastian Pitzner-Schmidt (3), Allerød FKMagnus Christensen - Sebastian Pitzner-Schmidt, Nichlas Vesterbæk, Niklas Skou Holm - Mark Parrish (81: Tobias Madvig), Nikolai Have, Jacob Harlev (81: Jonas Threms), Jacob Jæger (70: Sebastian Lauridsen) - Søren Freund (70: Mathias Virkelyst), Oliver Kirkegaard (102: Mads Kragerup) - Gustav Harlev (90: Sebastian Ysbæk).Oliver Børner Thorup - Rasmus Grosen, Christian Enemark, Albert Nørager, Lucas H. Koch (71: Tobias Noer) - Sylvester Seeger-Hansen, Karim El Haddouchi (71: Marcus Hørbye) - Jonathan Dahl Bagger (53: Mathias Juul Kisum), Emmanuel Bio, Emil Mygind Jensen (53: Simon Holden) - Momo Fanye Toure (85: Frederik Rasmus Christensen).120

Allerede i det tredje minut af de første 15 minutter var Allerøds Sebastian Pitzner-Schmidt og AB's Jonathan Dahl Bagger i løbeduel mod Allerøds mål. Den tabte Pitzner, der tog ulovlige metoder i brug for at stoppe Bagger, og for det blev Pitzner smidt ud og der blev dømt straffespark.