Allerød slap ud af sækken

21. april 2021 Af Niels Rasmussen

Topholdet fra Ledøje-Smørum så ud til at have kontrol over tingene i den bidende kulde og den stride blæst på stadion i Allerød. Marcus Weiss havde bragt gæsterne i front efter en god halv times spil, da Allerøds forsvar var alt for passivt, og med små 10 minutter skulle den sejr bare køres hjem.

Men så gik det helt galt. Spagfærdige Allerød fik i slutfasen lov til at score to gange og hive en ufortjent 2-1 sejr hjem.

Ledøje-Smørums spillere forlod hovedrystende banen. Hvad var det dog, der lige gik galt der?

Forsvaret med Dennis Lind, Kasper Gram, Martin Fisch og Jacob Søberg plejer at være sikkerheden selv, men pludselig blev der taget alt for let på opgaven, og så kunne Allerød komme til fadet efter at have været helt nede på bunden af sækken.

- Den havde jeg ikke lige set komme. Det var der jo intet, der tydede på. Det var en af de grimme sejre, sagde Allerød-træner Dennis Foss, der mente at den overraskende udvikling kunne forklares med to ting: Hans egne spillere havde ydet en mandfolkeindsats i en svær situation, og Ledøje-Smørums spillere havde lettet trykket på gaspedalen og selv lukket Allerød ind i kampen.

- Jeg fatter heller ikke noget. Det her var jo fuldkommen unødvendigt, sagde Ledøje-Smørums træner Kim Kjærsgaard, der mente, at hans hold burde havde lukket og slukket midt i 2. halvleg, hvor Kristian Larsen havde et skud på overliggeren og generelt var spilstyrende uden at det på nogen måde var prangende fra topholdets side

- Jeg så ikke, hvad der skete, da Jacob Harlev udlignede på en tværbold fra højre side, men vore spillede havde travlt med at spille fandango, så Morten Olsen kunne opsnappe bolden og spurte af sted for at sende bolden i mål til 2-1.

Fodboldmæssigt var de 90 minutter en styg affære. En voldsom vind på langs af banen voldte alle spillere problemer. Ledøje-Smørum var mindst dårlige i 1. halvleg, hvor det både blev til scoringen og et godt forsøg fra Kristian Larsen.

Allerød bidrog ikke med noget som helst i den offensive afdeling i 1. halvleg. Og det var ikke meget bedre efter pausen indtil Ledøje-Smørum nærmest frivilligt og helt uforståeligt overlod initiativet til hjemmeholdet, der ikke mindst i Søren Freund havde en spiller, der skabte problemer for gæsterne.

I den hektiske slutspurt har Ledøje-Smørum påført sig selv to nederlag mod henholdsvis Vordingborg fra bunden og Allerød fra toppen af rækken.

Allerød har hentet 12 point i de seneste fire kampe og kan stryge helt til tops på lørdag, når Vordingborg kommer på besøg.