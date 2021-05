Allerød - her fra en tidligere kamp - fik lidt at juble over til sidst, da 2-0 blev vendt til 2-2 ude mod Otterup.

Allerød rejste sig efter pausen

Men det endte nogenlunde mindeligt, da Jacob Jøger og Nikolai Have Petersen sørgede for to nordsjællandske scoringer i anden halvleg - og dermed et point til Allerød.

Dermed holder Allerød sig inde i kampen om en plads i top fire og har to hjemmekampe mod Birkerød og B1908 til at lukke på.

Allerød kom ellers fint fra start og kunne allerede i det første minut have tilkæmpet sig et straffespark, men i stedet slog hjemmeholdet til.

Allerød fik reddet et skudforsøg på stregen efter 20 minutter, men lige som man var ved at gøre klar til at gå til pause, blev det 2-0, da Mark Tubæk kom til skud fra kanten af feltet. Han trykkede af, og Johan Gårdsvoll måtte se bolden blive rettet af på vejen, så han var uden chance for at redde den. 2-0.