Allerød - her fra en tidligere kamp - vandt lokaopgøret over Birkerød i Danmarksserien lørdag.

Allerød ordnede Birkerød

Det blev det blå fra Allerød, der snuppede hånretten mod naboerne fra Birkerød, da de to hold lørdag tørnede sammen i Danmarksserien.

Dermed har Allerød også vundet begge de to holds interne opgør i denne sæson, da sæsonåbneren i Birkerød sluttede med en sejr på 3-0 til Allerød.

Lørdag blev en noget mere målrig affære, da Allerød igen scorede tre gange, mens Birkerød kun fik lavet to, så det hele sluttede 3-2 til hjemmeholdet.

Allerede efter fem minutter bragte Mathias Virkelyst-Andersen Allerød foran på oplæg fra Morten Olsen, og så var tonen slået an i en målrig første halvleg.

1-0: Mathias Virkelyst-Andersen (5), 1-1: Rasmus Andersen (29), 1-2: Jakob Sten Madsen (42), 2-2: Morten Olsen (44), 3-2: Morten Olsen (48)Anders Østergaard, Mads Kragerup, Allerød.Johan Gårdsvoll, Jonathan Eriksen, Nichlas Monefeldt Vesterbæk, Mathias Virkelyst-Andersen, Nikolai Have Petersen (80: Tobias Christiansen), Sebastian Ysbæk-Nielsen (46: Mark Parrish), Jonas Threms (72: Mads Kragerup), Mads Hansen (46: Anders Østergaard), Morten Olsen, Jacob Jæger (72: Jacob Harlev), Niklas Skou Holm.Mads Kobborg, Mathias Kokfelt (72: Peter Danielsen), Emil Willer (15: Oliver Carl), Simon Vollesen, Nikolaj Hofland, Oscar Hartkopf, Jacob Østerby, Magnus Jensen, Rasmus Andersen, Mads Bagger (46: Mads Serop), Jakob Sten Madsen

Det endte da også med at blive Morten Olsens dag i Allerød, for en første halvleg med en assist og en scoring blev fulgt op af et mål mere bare tre minutter inden i anden.