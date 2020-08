Allerød måtte have straffesparkene med

Træner Dennis Foss og Allerød er videre i pokalen. Foto: Rudi Dalsgaard

Sport Nordsjælland - 11. august 2020 Af Niels Rasmussen

Retfærdigheden skete fyldest, da Tobias Madvig på Allerøds sjette forsøg i straffesparkskonkurrencen sendte bolden i mål hos Gladsaxe-Heros Hjalte Mogensen, mens hjemmeholdets Christoffer Bruun måtte se sit forsøg reddet, så Allerøds DS-hold er videre til næste runde i DBU's pokalturnering.

Den ordinære kamp endte 1-1. Til hjemmeholdets ros må man konstatere, at de scorede på alle deres chancer. Et hovedstød gav et mål. Færdigt arbejde.

Uden at væres spillet helt i bund havde Gladsaxe-Hero rigeligt at se til med at forsvare sig.

Så det var mildt sagt misvisende, at Kristijan Kiki Koropanov kunne heade en perfekt bold fra Frederik Vendelbo i mål til 1-0. Det var et smukt mål efter et perfekt kontraangreb.

Målet faldt fem minutter inde i 2. halvle+g, og så skulle Allerød trykke ekstra på for at få i det mindste udlignet.

Allerød havde vel bolden 90 procent af tiden. Men det kneb i voldsom grad med at få afsluttet. Gang på gang blev der lige taget en ekstra og helt unødvendig dribling, så hjemmeholdet kunne få sit forsvar på plads.

Typisk nok kom Allerøds mest seriøse afslutning i 1. halvleg lige før pausefløjtet, da Jacob Jæger måtte se sit forsøg fra en ret spids vinkel reddet.

I Allerøds mål måtte Magnus Christensen - lillebror til Chelseas Andreas Christensen - viste sin storebror, der var blandt publikum, at han også kunne spille boldene fint videre med fødderne.

Marcus Hjulmand gjorde det fint som bageste forsvarer og havde fine opspil, men gang på gang gik det hele i stå, når Gladsaxe-Hero skulle sættes under pres.

Fysisk fulgte værterne fint med til der manglede et kvarters tid. Så kom alle krampetilfældene.

Og Allerøds bedre træningstilstand blev vist, da Mads Rem fik trukket sig fri og sendt bolden i mål til 1-1.

Undervejs havde Nichlas Vesterbæk misbrugt et korrekt dømt straffespark. Hans forsøg fra11 meter mindede nærmest om en tilbagelægning.

Det generelle indtryk er, at Allerød skal være mere kyniske i afslutningerne. Om der skal en stiv tåhyler til for at få afsluttet kan være ligegyldigt. Der skal bare fyres løs.

Banens beskaffenhed var dog af en sådan karakter, at spillerne delvis kan tilgives. Det er svært, når banen er så tør og så knoldet.

Blandt tilskuerne var også Mark Parrish, der vist er klar til næste kamp.

Pokalturneringen

DBU Sjælland, 5. runde

Gladsaxe/H.-Allerød 5-6 (eft. str.)

Ordinær spilletid: 1-1.

Mål: 1-0: Kristijan Koropanvov (60), 1-1: 79: Mads Rem

Tilskuere: 125