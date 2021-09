Allerøds assistenttræner Kim Christensen har en fortid i Brøndby, hvor han blandt andet har spillet sammen med Brøndbys assistenttræner Martin Retov. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Allerød kan opgive hjemmebanefordelen mod Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Allerød kan opgive hjemmebanefordelen mod Brøndby

Manglende lysanlæg kan gøre, at Allerøds pokalkamp mod Brøndby bliver flyttet til Brøndby Stadion.

Sport Nordsjælland - 03. september 2021 kl. 14:56 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Allerød trak de danske mestre fra Brøndby i pokalturneringen. Det er et hold med mange fans rundt om i landet og også i Allerød.

Derfor kan afviklingen af kampen godt blive en for stor mundfuld for klubben, for stadion og for de manglende faciliteter på stadion på Møllemosevej.

- Der er ikke truffet en beslutning endnu. Men der kan ikke være særlig mange tilskuere, vi har ikke noget lysanlæg, og der er meget åbent ved stadion, siger Allerøds træner Dennis Foss og tilføjer:

- Derfor kunne det være en mulighed at flytte den.

Der skal ligge en afklaring i starten af næste uge, så derfor bliver beslutningen taget henover weekenden.

Dennis Foss mener også, at en af TV3's kanaler er interesseret i at sende kampen. Det vil være noget nemmere for tv-holdet at gøre fra Brøndby Stadion, hvor faciliteterne er i orden i forhold til stadion i Allerød.

Dennis Foss og spillerne vil ikke have noget imod at rykke kampen til Brøndby.

- Det vil være en kæmpe oplevelse for spillerne at spille på Brøndby Stadion, siger træneren, der sammen med flere af spillerne overværede lodtrækningen.

- Der var jubel over hele linjen. Alle spillerne er helt oppe at støde. Nu har vi spillet i fem runder for at komme frem til de her kampe, og så fik vi et af de store hold, siger Dennis Foss.

Det bliver en stor mundfuld for Allerød, der normalt huserer i Danmarksserien, der er landets femtebedste række.

- Spillerne er ikke bange for det. De skal nok give alt, siger Dennis Foss og tilføjer:

- Under alle omstændigheder skal det nok blive en stor oplevelse.

Hos Brøndbys reserver finder man den tidligere Allerød-spiller Andreas Pyndt, men også hos Allerød finder man folk med forbindelse til Brøndby og folkene i klubben.

Dennis Foss har trænet Lyngby sammen med Brøndbys nuværende træner Niels Frederiksen, mens Allerøds assistenttræner Kim Christensen har spillet i Brøndby og blandt andet spillet sammen med Brøndbys assistenttræner Martin Retov, der rent faktisk bor i Allerød.

Dennis Foss kan huske en noget speciel kamp på Brøndby Stadion.

- Lyngby spillede et halvt år med et amatørhold i Superligaen, og vores sidste kamp var på Brøndby Stadion. Hvis Brøndby vandt, så ville de blive mestre. Vi holdt den til 20 minutter før tid, inden de fik scoret, siger han.

Pokalkampen skal spilles 21., 22. eller 23. september, men lige nu er 23. september det bedste bud.