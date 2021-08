Mohammed Diomande gjorde comeback ved sæsonstart for FC Nordsjælland, der nu igen også kan råde over Ibrahim Sadiq. Kun Jonathan Amon er ude med sin langtidsskade - ellers er alle klar i FCN-truppen. Foto: Nikolai Linares/Scanpix

Alle er klar i FCN

- Vi skal lige se, hvordan holdet sætter sig. For selvfølgelig er vi klar og følger med i, hvad der sker. Og vi får masser af henvendelser og følere i forhold til spillere, der gerne vil spille her, siger cheftræner Flemming Pedersen.

- Vi må vi, når vi har så stor en trup, om der kommer bud på nogle, om nogle skal sælges eller lejes ud. Vi er lige nu 25 markspillere og tre keepere, og der er otte mand, der er uden for truppen. Når man ser på de navne, så må man tænke sådan, for de fleste af dem sidde på bænken i andre Superligaklubber, siger Flemming Pedersen og kaster et blik ind på banen, hvor blandt andre Ivan Mesik, Tochi Chukwuani, Andreas Bredahl, Lucas Lykkegaard og Clinton Antwi løber og træner færdig.

- Vi gør selv noget aktivt for at finde det rette for hver spiller, men vi kommer aldrig til at tvinge nogen af sted. Vi kan opfordre dem til at gøre det, der giver bedst mening i det lange løb, og det snakker vi med dem selv og deres rådgivere om. En spiller som Clinton Antwi havde et rigtig godt ophold i Esbjerg, slutter Flemming Pedersen.