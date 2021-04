Se billedserie Christian Helev med bold medens sneen vælter ned, inden opgøret blev afbrudt. Foto: René Larsen

Afsindigt vejrlig og vanvittig udligning

Sport Nordsjælland - 05. april 2021 kl. 16:57 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Danmarksserie-opgøret mellem Frederikssund og BSF 2. påskedag endte 2-2, men det var ikke resultatet, der ville få kampen til at gå over i historiebøgerne. Der var tilgengæld to andre ting, som opgøret ville blive husket for.

For det første var det et afsindigt vejrlig med snestorm og haglbyger, der undervejs afbrød opgøret i 20 minutter. Dernæst var det et spektakulært udligningsmål fra BSF et kvarter før tid afsluttet fra egen banehalvdel.

Kort før kickoff begyndte sneen at drysse i Frederikssund, og det tog hurtigt til. En hård vind på langs ad banen gjorde det til en tvivlsom fornøjelse for spillere, dommertrio og de få tilskuere, der havde taget opstilling uden for indhegningen.

Frederikssund lignede et hold, der ville sætte sig på opgøret, men inden der var spillet ti minutter bragte gæsterne sig foran ved Rasmus Larsen på et dykkende langskud.

Uvejret tog til i styrke og efter knap 19 minutter blæste dommer Anders Fogh opgøret af, da alle linjer var dækket af sne, og man kunne på det tidspunkt knap se fra den ene ende af banen til den anden - på trods af at lysanlægget på kunststofbanen var tændt.

Danmarksserien pulje 1

Frederikssund-BSF 2-2 (1-1)

Mål: 0-1: Rasmus Larsen (9), 1-1: Christian Helev (22, straffespark), 2-1: Patrick Dahm Nielsen (70), 2-2: Lukas Kiilerich (74)

Frederikssund: Frederik Folkvardsen - Nicklas Lohals (46: Jannick Andersen), Rasmus Philipsen, Adam Kielsgaard (46: Mathias Kristensen) - Patrick Dahm Nielsen, Pelle Sørensen, Martin Hansen (46: Casper Damsgaard), Daniel Hacke (82: Shahab Koshival) - Nicolai Jægergaard, Christian Helev, Deniz Ates.

BSF: Markus Rajovic - Lukas Kiilerich, Marcus Woss Christensen, Andreas Frandsen, Jonas Vestergaard - Daniel Stubberup, Andreas Vilberg (63: Tommy Vu), Rasmus Larsen - Kalle Petersen, David Bengtsen (82: Rasmus Rosenberg), Rasmus Zinck (76: Mak Arnautovic)

Dommertrioen gav vejret en kvarter til at rette sig. Frederikssund var egentlig ikke indstillet på at fortsætte, men dommeren sagde god for banen, og det blev hjemmeholdet glade for. Spillet var kun lige sat i gang, da Nicolai Jægergaard lagde en bold præcist i dybden til lynhurtige Deniz Ates. Han fik også afdriblet BSF-keeper Markus Rajovic, men blev i afslutningsøjeblikket fældet af anfører Marcus Woss Christensen.

På det efterfølgende straffespark scorede Christian Helev sikkert.

Frederikssund fortsatte med at dominere, selv om det ikke blev til de store åbne målchancer. 20 minutter før tid så afgørelsen imidlertid ud til at falde. Nicolai Jægergaard kom til baglinjen og sendte en høj bold ind over. Christian Helev valgte ved bagerste stang at heade på tværs af målstregen, og her kom Patrick Dahm Nielsen løbende ind i bolden til 2-1.

BSF var sjældne gæster på Frederiksunds banehalvdel, men det var heller ikke nødvendigt. Fra egen banehalvdel lossede Lukas Kiilerich en lang bold frem. Det var ment som en bold i dybden, men højt over Kalvøen fik vinden fat i bolden og bar den over en stakkels målmand Frederik Folkvardsen, der blev fanget på kanten af eget felt.

Frederikssund forsøgte sig med et pres i det sidste kvarter. I overtiden var hjemmeholdet også tæt på. Christian Helev fik headet, men Markus Rajovic reddede et point til BSF.