Afsindig overtid i Allerød-Greve

Det blev til en kæmpe rutsjetur for alle i danmarksserie-opgøret i Allerød Idrætspark. I sidste ende standsede ekspressen i himlen for hjemmeholdet, mens topholdet Greve måtte stå af i kulkælderen.

Greve så ellers ud til at redde det ene point i land efter et massivt pres i slutfasen. Efter et hjørnespark headede Bjørn Paludan udligningen til 2-2 ind via underkanten af overliggeren.