Aflyst kamp giver halvandet point

Der var ikke brug for de nye regler om halvandet point, hvis en kamp bliver aflyst på grund af corona, da Rungsted her til aften tog imod Frederikshavn. Nordsjællænderne vandt kampen 4-1 efter tre scoringer indenfor seks minutter i slutningen af 1. periode og i starten af 2. periode.

Sport Nordsjælland - 27. oktober 2020 kl. 21:16 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

I de senere år har Rungsted haft krammet på Frederikshavn - der hedder »White Hawks« til efternavn. Overtaget gælder både turneringen og Final Four, og den tendens fortsatte i tirsdagens kamp i Hørsholm.

Sejren blev grundlagt på højt tempo, disciplineret spil uden for mange udvisninger og igen godt spil i overtal. Det var samtidig Rungsteds fjerde sejr i fem opgør på hjemmebane i denne sæson. Kun Aalborg er taget fra Nordsjælland med en sejr.

Isligaen er en af de ligaer, der har fået lov til at fortsætte, men der er jo coronaudbrud i det meste af landet, og også ishockeyen bliver ramt.

Det har resulteret i, at det er besluttet, at hvis en kamp bliver aflyst på grund af coronasmitte på et af holdene, så får hvert hold tildelt 1,5 point.

- Er det en god løsning? Nej, det er det ikke. Men det er den bedste af de dårlige løsninger, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg og uddyber:

- Vi har så presset et kampprogram, at vi ikke kan udsætte kampe til efter jul. Vi kan heller ikke forlange, at hold skal spille fire gange om ugen op til slutspillet. Og hvad hvis de bliver ramt der? Vi må gøre det på samme måde hele sæsonen.

Ishockeyligaen Rungsted-Frederikshavn 4-1

(1-0,2-1,1-0)

Mål: 1-0: Tim Daly (19.31), 2-0: Marcus Olsson (23.01), 3-0: Tim Daly (24.49), 3-1: Frederik Bjerrum (27.41), 4-1: Nikolaj Rosenthal (43.48)

Udvisninger: Rungsted 4x2 minutter, Frederikshavn 3x2 minutter

Der er nok mange hold, der hellere vil have tildelt halvandet point end at tage til Aalborg for at møde førerholdet. Men der skal lægeerklæringer til, før en kamp bliver aflyst, og der bliver delt point ud.

Sejren over Frederikshavn blev grundlagt i slutningen af 1. periode og i starten af 2. periode. Her kom Rungsted foran 3-0, og lignede ikke et hold, der ville sætte den føring over styr.

Der skulle da også to udvisninger til Rungsted med et halvt minuts mellemrum, før Frederikshavn kom på scoringstavlen. Rungsted blev sat under pres, da både Nikolaj Rosenthal og Marcus Olsson sad ude, og det udnyttede Frederik Bjerrum til at score.

Det var tydeligt, at udeholdet manglede Alexander Bumagin, der normalt har en evne til at finde målet. Det kunne Frederikshavn ikke denne aften, og da Nikolaj Rosenthal i begyndelsen af 3. periode satte den fjerde Rungsted-scoring ind, så var kampen afgjort.

Der blev heller ikke scoret yderligere. Frederikshavn kunne ikke, og Rungsted trak lidt i håndbremsen og kørte sikkert sejren hjem.

Hvis ikke coronaen sætter ind i Rungsted eller Rødovre, så tager nordsjællænderne til vestegnen på fredag for at spille lokalopgør.