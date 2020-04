Afløseren er kørt i stilling

I efteråret var Lennart Olsen ved at være kørt træt i tingene efter en længere årrække som cheftræner i Espergærde. Det førte til, at træneren uden større dramatik blev sat fra bestillingen, og det blev således op til klubmanden Søren Jensen at føre det skrantende Serie 1-hold gennem resten af efteråret, indtil klubben havde fundet en mere permanent løsning.