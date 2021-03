Se billedserie Hørsholm 79ers spillede onsdag aften den anden DM-semifinale mod BK Amager. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Afgørende semifinalekamp venter

24. marts 2021 Af Rudi Dalsgaard

Hullet blev alt for tidligt gravet for stort, og så måtte Hørsholm 79ers onsdag aften se sig slået i den anden DM-semifinale mod BK Amager.

Amagerkanerne endte med at vinde med 64-74 og fik dermed udliget semifinaleserien til 1-1.

Den tredje og afgørende kamp spilles søndag på Amager.

BK Amager vandt efter især i første halvleg at have holdt Hørsholm nede på 20 point og en skudprocent på bare 20. Det fik Hørsholm rettet pænt op på efter pausen, men der var det for sent.

Hurtigt fra start

BK Amager var fra start meget opsatte på at få bevist, at nederlaget fra den første DM-semifinale var en stor fejl af forhåndsfavoritterne, og inden Hørsholm havde noget at sige »kom så«, var de bagud 0-9.

Træner Jesper Krone trak prompte i timeout-bremsen, men det hjalp ikke det store.

Hans instruktioner og input var sikkert fine, men basketball handler i sidste ende om at få igennem ringen.

Det virkede Hørsholm slet ikke til at forstå, men lignede et hold, der regnede med at få point for at ramme "den røde del af pladen".

Det så ikke godt ud ved stillingen 8-23 efter første periode, og det blev ikke bedre af at stå 15-30 halvvejs gennem anden.

Anne Hee fik stoppet en smule af blødningen med en treer, så Hørsholm fik reduceret til 20-40, men BK Amager var ikke til at ryste.

Ved pausen var forspringet på 24 point - 20-44, og af de få fremmødte i hallen blev der himlet lidt med øjnene, når snakken faldt på Hørsholms offensive evner. 20 point - 10 ramte skud på 50 forsøg - i en halvleg rakte selv sagt ikke.

Bedre efter pausen

Det vidste hjemmeholdet også godt, og man kom som forvandlet ud til anden halvleg.

Nu var det BK Amager, der måtte hive i timeout-bremsen efter to og et halvt minut af perioden, hvor Hørsholm havde scoret ni ubesvarede point. Men der skulle gå et par Hørsholm-scoringer mere, inden Amagers Emilie Fogelstrøm fik stoppet dominansen og en scoring til 33-46.

Det fik vækket gæsterne, og Fogelstrøm var også kvinde for en treer til 38-53 lidt senere, og så var det ellers op til Hørsholm at finde på noget nyt - også fordi Amagers Anna Seilund gjorde det til 40-56 på tredje periodes sidste skud.

Fem point fra gæsternes Ena Viso startede fjerde periode, og så måtte Hørsholm tage timeout bagud 40-61. En treer fra Anne Hee hjalp lidt på vej, men BK Amager var ikke til at stoppe. De havde et svar på alt, hvad Hørsholm kom med, selv om forspringet kom ned på 10 point til sidst.

DM-semifinale, 2. kamp

Hørsholm-BK Amager 64-74

(8-23, 12-21, 20-12, 24-18)

Hørsholm: Gritt Ryder 21.

BK Amager: Angela Ribarich 18.