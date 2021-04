Se billedserie Rohan Tungate og Slangerup åbnede hjemmebanesæsonen mod Grindsted i Speedwayligaen onsdag aften. Foto: Rudi Dalsgaard

Afgjort i sidste heat

Sport Nordsjælland - 28. april 2021 kl. 21:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hele holdkortet skal være med, hvis man skal vinde en holdmatch i den danske Speedwayliga, men det var det slet ikke for Slangerup. Efter sidste uges premieresejr ude over Region Varde, kom nordsjællænderne helt ned på jorden, da Grindsted stak af sted med en sejr på 40-44 i Græse Ådal.

Det kneb især for Slangerups C- og D-kørere, Jonas Seifert og Emil Pørtner, der aldrig rigtig fik maskinerne til at rulle, mens også A-kører Michael Jepsen Jensen måtte se alt for mange starter ende med nul point til ham.

Omvendt var Grindsteds C-kører, Patrick Hansen, flyvende, og det var han også i det sidste og afgørende heat, hvor Slangerup mod alle odds havde fået udlignet til 39-39.

Men i den direkte duel mellem de to mandskabers topscorere på aftenen, trak Slangerup det korteste strå. Patrick Hansen vandt heatet foran holdkammerater Kenneth Bjerre foran Slangerups Rohan Tungate og Andreas Lyager.

Skidt fra start Det startede tungt på alle måder, da det allerførste sving i det første heat i 2021 endte med, at Grindsteds Nikolaj Busk Jakobsen styrtede og sad fast under lufthegnet i Slangerup.

Ikke den start man havde ventet på efter halvandet år uden ræs i Græse Ådal, men Grindsted-køreren var heldigvis hurtigt på benene og var med til at sikre gæsterne en 5-1-sejr efter første heats omkørsel sammen med Kenneth Bjerre, mens Slangerups to topkørere, Michael Jepsen Jensen og Andreas Lyager måtte tilbage til ryttergården og skrue på maskinerne.

Slangerup-Grindsted 40-44

Slangerup: Rohan Tungate 15, Michael Jepsen Jensen 10, Andreas Lyager 9, Jonas Seifert 3, Emil Pørtner 3

Slangerup-Grindsted 40-44

Slangerup: Rohan Tungate 15, Michael Jepsen Jensen 10, Andreas Lyager 9, Jonas Seifert 3, Emil Pørtner 3

Grindsted: Patrick Hansen 13, Kenneth Bjerre 11, Nikolaj Busk Jakobsen 8, David Bellego 8, Kevin Juhl Pedersen 4.

Men det blev et udtryk for, at hjemmeholdet hang efter i indledningen, selv om det blev til tre heatsejre i de første seks heats. Grindsted lykkedes bare med at udligne heatsejren med en anden- og tredjeplads, så de sluttede 3-3, så da gæsternes David Bellegos vandt heat seks, bragte det Grindsted foran 21-15.

Udskiftning på holdet Det fik Slangerup-holdleder Kenni Trasborg til at lave en taktiske udskiftning i heat syv, hvor Jonas Seifert røg ud til fordel for Andreas Lyager, og den satsning gav bonus, da Lyager sammen med Jepsen Jensen fik taget revanche for første heat og vandt heat syv 5-1, mens Grindsteds Kenneth Bjerre måtte notere sig for sig første nul.

Lyager sluttede dog sidste i heatet efter, hvilket ødelagde det helt store comeback, men Slangerups australske veteran Rohan Rungate viste højt niveau med sin anden heatsejr i fire forsøg.

Men da Emil Pørtner styrtede og udgik af heat ni og omkørslen endte med en 5-1'er til gæsterne, kom forspringet igen op på seks point - 24-30.

A-kører sat ind Det fik igen Kenni Trasborg til at spille taktisk ud, og han smed sin A-kører Michael Jepsen Jensen ind, selv om han i forvejen skulle køre heat 11 og 12, sammen med Rohan Tungate i heat 10.

Den satsning blev en noget blandet fornøjelse - med pil ned ad. For godt nok vandt Jepsen Jensen en heatsejr i heat 10, men de to følgende heats endte med runde nuller for Slangerups stærkeste kort.

Slangerup holdt dog liv i chancen for at komme tilbage, da Andreas Lyager og Rohan Tungate vandt henholdsvis heat 11 og 12.

Det efterlod dog stadig fire point at indhente inden de sidste to heats, men Slangerup genopstod fra de døde, da de udnyttede et styrt af David Bellego til at sikre en 5-1'er i heat 13 og dermed 39-39 inden sidste heat.

Men Grindsteds Patrick Hansen og Kenneth Bjerre var ikke til at stoppe i sidste heat.