Se billedserie Som barn i Afghanistan måtte Khalida Popal flygte - først til Pakistan og siden - efter nogle år tilbage i Afghanistan - til Europa. Nu ser hun barndommens rædselsscener udspille sig igen på de videoer, hun modtager fra venner, familie og kontakter i Afghanistan.

Send til din ven. X Artiklen: Afghanske Khalida ser sin barndom gentage sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Afghanske Khalida ser sin barndom gentage sig

34-årige Khalida Popal var anfører for kvindelandsholdet i Afghanistan, men måtte flygte. Nu ser hun rædslerne fra sin barndom gentage sig og nærer ikke megen tiltro til et »nyt« Taleban.

Sport Nordsjælland - 20. august 2021 kl. 06:23 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hvad har Taleban, Afghanistan og FC Nordsjælland med hinanden at gøre?

Intet - og så alligevel alt. I hvert fald når det kommer til den 34-årige projektleder Khalida Popal, der er ansat i den nordsjællandske Superligaklub, .

For 10 år siden måtte hun flygte fra Afghanistan, selv om hun var et stort navn inden for kvindefodbold og blandt andet var anfører for det afghanske kvindelandshold. Men det var ikke specielt velanset i landet, hvor kvinder og kvinders rettigheder har haft trænge kår - ikke mindst under Taleban.

Og nu - efter godt 20 år uden talebansk styre - er talebanerne tilbage, mens Khalida Popal sidder på sikker afstand i Farum, men samtidig er lige ved siden af via sin mobiltelefon.

- De sidste dag har jeg set min egen barndom på skærmen på min telefon, og det er hårdt, siger Khalida Popal.

- De (Taleban, red.) er begyndt at lede husene igennem for at finde folk, der har arbejdet for regeringen. Det er skræmmende for folk. Nogle fra min familie har arbejdet i hæren og for regeringen, og de har haft en uniform på hver dag. Så alle ved, hvilket hus de bor i.

- Og det er det, der minder mig om min barndom. For min far var i den nationale hær. Vi var ikke bange for Taleban, men vi var bange for vores naboer, der pludselig gik over til Taleban for at beskytte deres egen familie og sig selv. De ser, hvem der har magten og slutter sig til dem. Det var sådan, at folk gav information om min far, som blev tæsket og efterladt livløs (han overlevede og Khalidas forældre bor i dag også i Danmark, red.), og vi blev nødt til at flygte.

- Det er det, jeg ser igen, og denne gang forstår jeg det. Og det gør ondt. For det er det samme, der sker igen.

Khalida nåede selv at nyde godt af både uddannelse og frihed i hovedstaden Kabul, men kvindefodbold havde trange kår og måtte blandt andet henlægge træningen til Nato-baser for at være i sikkerhed. Og til sidst mått hun flygte. Først til Indien og så videre mod Europa. I Danmark fik hun så opholdstilladelse i 2012.

Hårdt at se på Siden da har hun været aktiv forkæmper for kvinderettigheder via sit engagement i det afghanske fodboldforbund, men også vis sin egen organisation, Girl Power. Og mange, mange andre aktiviteter. Og derfor er hun også klar til at sætte ord på, hvordan hun ser situationen i Afghanistan, som den udspiller sig lige nu.

- Det har været hårdt at se, hvad der sker i Afghanistan for tiden. Det er det for alle, der har en tilknytning til Afghanistan. Men en måde at støtte kvinderne i mit land er ved at bruge min stemme, og det er det, jeg gør ved at tale med medier - især lige for tiden, hvor jeg føler mig mentalt traumatiseret, siger hun.

På sin telefon har hun stribevis af indtalte beskeder fra venner, familie og ikke mindst fodboldspillere. De er fulde af frygt og fortvivlelse.

- Det er så trist. Hjerteskærende. De er en ny generation i Afghanistan, som ikke altid har boet under et regime, selv om Taleban altid har været til stede med terroraktioner. De er i 20'erne nu, og jeg kalder dem en generation af drømmere, som vil have forandring, uddannelse og vil ændre billedet af Afghanistan over for omverden og de næste generationer. De gør deres bedste for at studere og være med i udviklingen, siger Khalida Popal.

Khalida Popal flygtede fra Afghanistan i 2011.



- Men det, jeg hører, er, at de føler sig forladt. Og forrådt. Det gør ondt, når mine spillere sender videoer, der viser Taleban tage Afghanistans flag ned. På kvindelandsholdet havde vi så meget håb og kæmpede hårdt for at være stolte af vores nation - og omvendt.

Priviligeret og hjælpeløs Fodbold: Khalida Popal vågner op i sikkerhed hver dag i Danmark. Men føler sig hjælpeløs i forhold til sine mange bekendte og familie i Afghanistan.



Af Rudi Dalsgaard



Det har været en lang rejse - bogstaveligt talt - for Khalida Popal, inden hun endte på et kontor i FC Nordsjællands administrationsbygning som projektleder og en del af kvindefodboldprojektet i klubben.



Hun måtte tage med familien til Pakistan for at slippe fra Taleban, kom hjem igen da USA og FN tog kontrollen i 2001 for så at måtte flygte igen via Indien godt 10 år senere, da hun og familien blev truet, fordi Khalida var »ansigtet« på afghansk kvindefodbold. Hun endte i Sandholmlejren og fik opholdstilladelse, og via Hummel fik hun også arbejde i Danmark.



I dag kan hun stå op og tage på arbejde, tjene penge og gå efter sine drømme, men i disse dage og med begivenhederne i Afghanistan er hun også endt i en ubehagelig dobbeltrolle lige for tiden.



- Jeg føler mig privilegeret, fordi jeg er i sikkerhed. Men på samme tid føler jeg mig hjælpeløs. Jeg har fået beskeder fra unge kvinder, der græder og beder om hjælp. De fortæller, hvor bange de er. Men jeg kan ikke love dem noget, og jeg er meget forsigtig med at love dem noget, fordi de er blevet lovet så mange ting og er blevet skuffede. Der er blevet brudt mange løfter, siger Khalida Popal.



Hun fortsætter - men med smerte i stemmeføringen.



- Så det eneste, jeg kan sige til dem - her fra Danmark, hvor jeg har moderne tøj på og har al den frihed, jeg skal bruge - er, at de skal lukke deres sociale medier, fjerne billeder, fjerne deres identitet og bare gemme sig. Det er lige præcis det, jeg har kæmpet mod i 20 år. Jeg har gjort alt, der var muligt, for at være en del af udviklingen og være en stemme for dem, der ingen stemme har.

- Flaget var vores stolthed. Så at se fjenden - som vi kalder dem - tage det ned... Det gør ondt.

Og så er det, billederne fra barndomme ruller på nethinden.

- Jeg kan huske en gang i Kabul. Jeg har været otte-ni år gammel og var med min far i en butik i nærheden af vores hjem. Der kom Taleban i deres biler, og de kom ud med deres vilde tøj, lange hår, farvede øjne - et vildt udseende, husker hun.

Som zombier på film - Det var så skræmmende, og når jeg lukker øjnene, kan jeg se det for mig. De kommer med deres våben, og i det øjeblik de ankom, forsvandt alle bare fra området. Både mænd og kvinder. Vi ved ikke, hvad der skete med ham, der ejede butikken. Han forsvandt bare. Det er så skræmmende, de er.

- Jeg kan huske, at jeg selv gemte mig bag et træ, for at de ikke skulle se mig. Det var så skræmmende. De lignede zombier... Lige som på film. Det er sådan, det er.

Khalida Popal modtager stadig trusler den dag i dag, så hun har ikke den store grund til at tro på, at de seneste 20 års fremskridt i Afghanistan vil have ændret meget ved den måde. Taleban kommer til at regere.

Uanset hvad Taleban-lederne sad og sagde på et pressemøde tidligere på ugen, hvor de blandt andet hævdede, at kvinder ville have rettigheder, og at Taleban ikke var ude efter hævn.

- Når jeg ser Taleban sidde foran den internationale presse, så skal de have kredit for, at de har lært at manipulere og sige det, det internationale samfund vil høre. De vil have pengene og gøre de store lande glade, så de vil sende penge. Så det er klogt af dem, næsten hvisler Khalida Popal.

- Men Taleban dukkede ikke op i går. De har været her i årevis. De har sprængt bomber på universiteter, de har brændt pigeskoler ned og dræbt mange børn i de seneste uger. Så hvordan kan de have ændret sig så hurtigt og sidde og sige sådan?

- Der er nok beviser for, at de ikke er sådan. I går var der en offentlig henrettelse på et stadion i Herat. Det minder os alle sammen om, hvordan det var i 90'erne, hvor de udførte henrettelser på stadion. Nu har de hængt tre mennesker, der arbejdede for regeringen, og de tæver kvinder.

Khalida Popal minder om, at det Taleban, man så på tv til en pressekonference, er meget forskellige for det Taleban, der har levet og kæmpet oppe i bjergene i årevis.

Khalida Popal arbejder i dag i FC Nordsjælland,

og driver desuden sit eget multinationale

projekt, Girl Power.



- Taleban er to grupper. En meget veltrænet gruppe, som har holdt til i Doha, og så er der dem, der har boet og kæmpet i bjergene, aldrig har set en kvinde og aldrig selv har haft en familie. Der er nogle, der lige er blevet sluppet ud af fængsel efter mange år. Så hvordan skal vi tro på, at Taleban har ændret sig? Det vil selv de dummeste mennesker ikke gøre. Men Taleban ved, hvordan medierne virker, siger Khalida Popal.

- Jeg stoler ikke på dem. Mens de sad på pressemødet, var det her i gang. Folk sender det på sociale medier, så alle kan se det. Det værste mareridt ville være, hvis de lukker ned for internettet, så ingen kan se, hvad der sker i landet. Så det bliver lige som Nordkorea.

Lette at finde Man kan håbe, at de nye generation i Afghanistan vil være mere modstandsdygtige over for Taleban, men Khalida Popal tvivler.

- I går så jeg nogle kvinder demonstrere mod Taleban, og det er også sket i nogle andre byer. Her var der også mænd, der gjorde det, men de blev tævet og stoppet. Så det er det samme. Folk er bange, for lige nu siger Taleban, at man bare kan komme ud og sige, hvad man vil, men det gør det kun nemmere for Taleban at finde dem, de er ude efter.

- Generationen af drømmere, som jeg kalder dem, har lært at uddanne sig og på den måde udvikle samfundet - med pen, papir og sport som værktøj til at kæmpe mod de her ideologier. De er ikke trænet i at bruge våben og kæmpe i mod. Derfor står de med papir og flag, og de er hjælpeløse, og nogle af dem er så også blevet skudt ned.

Det helt store spørgsmål, som bliver stillet i både den internationale og danske debat, er, om den 20 år lange indsats i Afghanistan så overhovedet har været pengene, tiden, omkostningerne og ikke mindst ofrene værd?

Nogle siger ja, fordi der er sket mange gode ting i landet. Men meldingen fra Khalida Popal er noget mere dyster.

- Når jeg ser landet kollapse på den måde, så har jeg ondt af folk i mit land, og for de mange soldater, der har efterladt deres familier og har dedikeret deres liv til det her. Nogle familier mangler deres sønner eller døtre. Nogle af de soldater, har jeg spillet fodboldkampe mod, og de er nogle fantastiske mennesker. De kom for at hjælpe os mod Taleban og risikerede deres liv. Alle de liv og al den tid er bare spildt, siger hun.

- Ja, det hjalp, at de var der. Jeg fik en uddannelse, jeg begyndte at spille fodbold og drømme. Det hjalp rigtig mange i Afghanistan - blandt andre mine holdkammerater og spillere. De har studeret, fik store drømme og har spillet fodbold.

- Men det har så kun været i en periode, og nu skal de sidde derhjemme og vente på, at endnu en imam eller mullah kommer og skal giftes med dem. Det har været nytteløst. Så når jeg taler med mine spillere, føler de sig forrådt. Spillere, der er blevet brugt på konferencer og er blevet afbilledet som resultatet af det arbejde, der er blevet gjort i Afghanistan.

- Nu er showet forbi. Konferencerne er slut. Og det eneste de spiller nu hører, er at alle er på vej væk. Missionen er forbi.