Peter Vindahl Jensen måtte se sig passeret to gange i hjemmekampen mod OB. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ærgrer sig over skidt dag på kontoret

Sport Nordsjælland - 08. februar 2021 kl. 06:00 Af Rudi Dalsgaard Han har vist storform det meste af sæsonen og var nok sit holds bedste i efteråret, men søndagens hjemmekamp var ikke på det ni

Og det koster bare dyrt, når en målmand ikke er helt på toppen.

Godt pakket ind i en stor jakke, hætte og mundbind stillede FCN-keeperen dog op til interview efter 0-2-nederlaget til OB søndag, hvor han ikke kunne sige sig fri for at have været involveret i begge de fynske scoringer. Og det prøvede han heller ikke.

- Det er ikke så svært at se, at jeg ikke er helt tilfreds med de mål, konstaterede Peter Vindahl Jensen.

Ved det første mål var det hans fejlaflevering, OB opsnappede og tvang en redning ud af ham, så han måtte give et hjørnespark. Det første hjørnespark blev afvist, men på det andet headede Jeppe Tverskov bolden i mål tæt op af Vindahl, der på en bedre dag havde reddet det hovedstød.

- Det er jo ikke, fordi jeg taber boldene ind i målet, men jeg er med på, at det er mig, der giver hjørnesparket. Det er den slags, der sker, og jeg hænger mig ikke så meget i det, siger Peter Vindahl Jensen, der et kvarter før tid måtte se Morten Hyllegaard suse forbi og score i et nærmest tomt mål.

- Ved det andet mål ligner han en, der vil spille den på tværs, men tager så et ekstra træk, og det er godt lavet af ham. Sådan er det. Jeg var lidt i tvivl om, hvor langt bolden kom ned, og han er rigtig hurtig. Og så tager han det ekstra træk, sagde Peter Vindahl Jensen.

Han håber at komme med til U21 EM i næste måned og havde også et lille mål om at vippe OB-keeper Oliver Christensen af pinden som startende målmand.

Det kommer nok ikke til at ske efter gårsdagens duel mellem de to.

- Jeg tænkte ikke over det. Jeg har vist mit niveau hele sæsonen, så det er ikke noget, jeg har lagt vægt på. Målet har hele tiden været U21-EM for mig, men det er ikke noget, jeg tænker over inden hver kamp. Heller ikke i dag, sagde Peter Vindahl Jensen.

Nu gælder det om at få rebet sejlene igen i Nordsjælland og se, om man kan komme tilbage på sejrssporet.

- Vi har tabt fem i træk, og det er ikke godt nok. Det er tydeligt for enhver. Der er en del, vi skal arbejde på. Det kører ikke for tiden, men jeg er sikker på, vi nok skal få det vendt. Der er sikkert nogle positive ting at tage med, men det må vi kigge på i morgen. Der er det nok nemmere at have de objektive briller på, sluttede FCN-målmanden.