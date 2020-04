Caroline Bornemann skal spille for University of Maine i næste sæson.

79'ers-spiller på college

Den 177 centimeter høje guard skal i stedet spille for University of Maine Bleack Bears i USA, hvilket skolen netop har offentliggjort.

- Vi glæder os til at få Caroline ind i »Black Bear familien«. Hun er en fantastisk person og en fremragende elev. Hun kommer også med en masse erfaring fra at have spillet landskampe for Danmark, siger Maines træner, Amy Vachon.