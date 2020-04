40-årige Kofi Dakinah gør serie-comeback

Midtstopperen Kofi Dakinah var vidt omkring i sin karriere. Han startede i FC København, men han nåede også omkring Herfølge og FC Nordsjælland, og der til kommer en lang rækker klubber i både indland og udland i næstbedste og tredjebedste række. Han nåede således også at spille for Ølstykke og Skjold Birkerød, inden han trak sig tilbage.

Men nu er den 40-årige Kofi Dakinah tilbage - i hvert fald såfremt fodboldturneringen får lov til at blive genoptaget efter coronapausen. Kofi Dakinah har givet håndslag på, at han vil spille for Værløse i serie 1 i den kommende sæson.