Farum og Kasper Wiese - her fra en tidligere kamp - måtte se sig slået i Sjællandsserien.

25 sekunder - så gik det galt

Sport Nordsjælland - 23. august 2020 kl. 11:39 Af Søren Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal være klar fra start - også i Sjællandsserien.

Spørg bare i Farum, hvor man ikke var klar, da kampen mod Herstedøster blev fløjtet i gang.

Sølle 25 sekunder efter første fløjt lå bolden i rusen bag Farum-keeper William Benzin, der var chanceløs.

Målet var nemlig resultat af et helt igennem mønsterangreb fra Herstedøsters side. Bolden blev slået præcist frem i højre side, og indlægget blev flugtet i kassen med perfekt timing af Jacobus Castelijns.

En slem dukkert for Farums unge mandskab, der aldrig for alvor overvandt den chokstart, selv om det lidt mirakuløst lykkedes at slippe uden yderligere skrammer i de næste minutter, hvor Herstedøster fortsatte sine stormløb efter nøjagtig samme recept.

Det lykkedes Farum at finde lidt fodfæste og komme til sporadiske målchancer, men det var stadig Herstedøster, der var farligst, og det var egentlig billigt sluppet for hjemmeholdet, at gæsterne kun udnyttede en enkelt chance til 2-0 scoring efter godt en halv time.

Efter pausen fik Farum samlet sig bedre som hold og tilspillede sig muligheder for at komme tilbage i kampen, men betingelserne blev sværere og sværere, da endnu et par skader ramte holdet, så udskiftningsmulighederne var udtømte. Det udnyttede Herstedøster med endnu et par scoringer, begge ved Nicolai Beck, til en sikker 4-0 sejr.

Sjællandsserien, pulje 1

Farum BK-Herstedøster 0-4 (0-2)

Mål: 0-1: Jacobus Castelijns (1), 0-2 Jacobus Castelijns (31), 0-3 Nicolai Beck (77), 0-4 Nicolai Beck (90).

Tilskuere: 100