20-årig blev den yngste blandt de unge

Sport Nordsjælland - 30. september 2021 kl. 18:25 Af Rudi Dalsgaard

Det er for længst gået af mode at være "ung spiller" i FC Nordsjælland. Men det betyder nu ikke, at man ikke kan sætte nogle bemærkelsesværdige milepæle en gang i mellem.

Sådan en satte 20-årige Jacob Steen Christesen søndag aften, da han blev skiftet ind og spillede 15 minutter i kampen mod FC København.

Den blev tabt 1-5, men historiebøgerne vil nu også fortælle, at det var kampen, hvor Jacob Steen Christensen spillede sin førsteholdskamp nummer 100 for FC Nordsjælland. Og med 20 år, tre måneder og en enkelt dag blev han den yngste FCN-spiller nogensinde til at krydse den milepæl.

- Jeg var faktisk ikke engang klar over, at jeg var så tæt på 100 kampe. Mine forældre nævnte godt, da jeg var oppe omkring de 80 kampe, men jeg har ikke tænkt over det siden, siger Jacob Steen Christesen - eller bare "Jaxe" til FC Nordsjællands hjemmeside.

Skiftede tidligt fra AB Han er oprindeligt fra AB, men skiftede allerede som 12-årige til FC Nordsjælland og har været der siden. For tre år siden fik han en kontraktforlængelse som 17-årig, og på det tidspunkt havde han spillet 12 kampe for FCN - her i blandt fem i Europa League.

Det står da også klart for "Jaxe"

- Jeg tænkte ikke så meget over det dengang, men det er noget, der har fyldt de seneste år. Det var virkelig en fed og stor oplevelse at spille Europa League som 17-årig, og jeg tror, at jeg lærte rigtig meget dengang, uden jeg nødvendigvis lagde mærke til det, siger han.

Med til historien hører dog også, at Jacob Steen Christensen den seneste tid har været langt fra en plad som fast starter på banen for FC Nordsjælland. Alene i denne sæson har han spillet syv kampe, men alle som indskifter. Flest minutter i en kamp var 23 i udekampen mod FC Midtjylland.

Han går da også selv og venter på en lang, ubrudt periode med succes i FC Nordsjælland - på banen.

- Ofte når Superliga-spillere runder 100 kampe, så er de på vej afsted mod større adresser, men jeg har stadig ikke haft mit store gennembrud i klubben, siger han.

- Jeg har spillet nogenlunde fast fra jeg var 17 til 20 år gammel, og har fået en masse erfaring i bagagen, så jeg tror på, det nok skal komme. Det handler om at være tålmodig, arbejde hårdt og huske på, at jeg fortsat er en ung spiller.

- Jeg vil stadig gerne udvikle mig i alle spillets facetter. Der er selvfølgelig det med lederegenskaber, men jeg vil også gerne være mere afgørende med assists og måske endda komme til at lave nogle mål.

Massiv erfaring Hans cheftræner, Flemming Pedersen, tillægger det stor vægt, at "Jaxe" har hevet så meget erfaring til sig, som han har, i en alder af bare 20 år.

- Han har endnu ikke fået sit store individuelle gennembrud endnu, men vi forventer stadig, at han har en stor karriere foran sig. Vi skal tænke på, at han stadig kun er 20 år gammel, så potentialet er stort. siger Flemming Pedersen til fcn.dk.

- Samtidig har han en enorm erfaring, og det skal ikke underkendes, fordi det er der ikke mange i europæisk fodbold, der kan bryste sig med.

Jacob Steen Christensen kan spille sin kamp nummer 101 søndag, hvor FC Nordsjælland skal en tur til Silkeborg.