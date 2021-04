1800 tilskuere til FC Nordsjælland-Brøndby

For FC Nordsjælland betyder det, at der kan lukkes tilhængere ind til onsdagens opgør i Farum Park mod Brøndby.

»Det er endnu ikke helt sikkert, hvor stor en kapacitet af Right to Dream Park, vi kan aktivere. Dette vil først blive afklaret, når vi har modtaget de præcise specifikationer fra myndighedernes side. Derfor bliver Brøndby-kampen nu på onsdag aften med en kapacitet på 1800 tilskuere«, skriver FC Nordsjælland på dets hjemmeside.

For alle tilskuere gælder, at de skal medbringe ID og en negativ corona-test, der er maksimalt 72 timer gammel.

»Vi vil opfordre alle til ikke at forsøge at bryde denne regel og huske på, at det er vores pligt at afvise alle gæster, der udviser den mindste form for tilknytning til et udehold«, skriver FC Nordsjælland.