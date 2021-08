17-årige Silas Hoegh viste højt niveau for Slangerup i osndags, da han kørte fra plads nummer to i heatskemaet, hvilket normalt er tilegnet B-kørerne. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: 17-årige Silas er bygget af speedway Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

17-årige Silas er bygget af speedway

Sport Nordsjælland - 07. august 2021 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Mens A-kørerne er toppen af poppen i både dansk og international speedway, så er D-pladserne i truppen reserveret til de unge og lovende talenter.

Normalt kører de som femtekører i heatskemaet, fordi de typisk har de laveste snit, og der ligger de så og kører primært mod hinanden.

Men sådan var det ikke for Slangerups 17-årige Silas Hoegh i onsdagens hjemmematch mod Nordjysk Elite Speedway, hvor han stemplede ind som kører nummer to i skemaet, hvilket er lige med det tredjehøjeste snit.

- Det var en perfekt hjemmebanedebut. Vi er glade for, han stepper op og præsterer som han gør. Vi trængte til at prøve et eller andet, og så prøvede vi Silas, fordi han har gjort det godt i 1. division. Det spillede, og han er med næste gang, i hvert fald, lød det fra Slangerups holdleder Kenni Trasborg efter onsdagens match.

Med god grund. For efter fem og seks point i sine to første matcher for Slangerup, kvitterede teenageren ved at levere syv point. To gange blev han nummer to i heats, mens han i de resterende tre blev nummer tre og frem for alt hold sig fra at »lægge æg« - lave nuller.

- Det var meget fedt. Der er ting, man kan gøre bedre, men jeg gjorde, hvad jeg kunne, og så fik jeg de syv point, siger Silas Hoegh selv til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Jeg kører normalt mod den anden D-kører hver gang, men denne gang var det så kun én gang. Det var lidt ærgerligt, for det er jo en større chance for sikre point.

Giver selvtillid

Til gengæld var han så oppe mod nogle bedre kørere og lavede sit højeste antal point i Speedwayligaen.

- Det giver bare mere selvtillid, når man slår dem, og det gjorde jeg så et par gange. Så jeg er meget tilfreds, siger Silas Hoegh.

Han er nærmest født ind i speedway, da han startede allerede som fire-årig og lige siden har han taget turen fra København NV til Slangerup for at køre speedway.

Sidste år blev han indlemmet i Superligatruppen i Slangerup, men det er så først i år, han rigtig kører med.

- Speedway betyder meget for mig. Jeg er bygget af speedway, kan man sige, og det definerer lidt, hvem jeg er. Det betyder noget at have noget at støtte sig op af, siger Silas Hoegh, der lige som mange andre unge kørere ved at have familien med i sit team.

Dog med et par undtagelser.

- Min far er meget med. Men mor tør ikke rigtig, og min lillebror spiller fodbold. Så de må finde på noget andet, mens jeg kører, smiler Silas Hoegh.

Lige rundt om hjørnet venter gymnasiet, når Silas Hoegh starter på Falkonergårdens Gymnasium, hvor der venter fire års skolegang, mens speedwaykarrieren for alvor skal have ben at gå på. Det bliver også mere travlt, da Silas Hoegh ud over at gå i skole kører for Slangerup i både ligaen og 1. division, mens han også kører for svenske Griparna fra Nyköping.

- Team Danmark-gymnasiet gør, at jeg kan have mere fravær. Men der skal en hverdag i gang. Vi må se, hvad der sker. Jeg vil helst tænke på, hvad der sker lige her og nu, siger Silas Hoegh, der altås debuterede på hjemmebane, da der igen var plads til tilskuere på lægterne.

Godt 1300 var på plads.

- Jeg er bare glad for, at mine venner og min far var her - og jeg er taknemmelig over, at mine mekanikere gider bruge deres tid sammen med mig. Så det var en super god oplevelse, slutter Silas Hoegh.