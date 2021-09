Hørsholm 79ers spillede sig overraskende i DM-finalen tilbage i april, men nu er holdet trukket fra Dameligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: 10-dobbelte danske mestre trækker holdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

10-dobbelte danske mestre trækker holdet

Sport Nordsjælland - 08. september 2021 kl. 16:58 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

DM-finalister for lidt over fire måneder siden, men nu har klubben trukket holdet i landets bedste række.

Det er blevet konklusionen på en akut spillermangel for Hørsholm 79ers' kvindehold, der ellers har vundet 10 danske mesterskaber siden 1996 - her af fem i træk fra 2004-2008, og det seneste danske mesterskab er fra coronasæsonen 2020.

- Den endelige årsag er, at der ikke er tilstrækkeligt med spillere til at have et hold i ligaen. Vi har prøvet at kigge på forskellige muligheder og blandt andet kigge mod vores 1. divisionshold, Høbas. Der er flere tidligere topspillere, men de fleste er færdige med at spille på højeste niveau. Så det var ikke en seriøs løsning, siger den nyvalgte formand for Hørsholm 79er, Patrick Mortensen.

Han var ikke med i den bestyrelse, der i løbet af foråret valgte at dreje klubbens fokus mere tilbage på ungdomsarbejdet i klubben, men understreger at han bakker op om den retning, som den nye bestyrelse altså også vil fortsætte ud af.

Men strategiskiftet havde den konsekvens, at cheftræner Jesper Krone, der har været Hørsholm-træner siden 2016, ikke kunne se sig selv i projektet længere. Han er i stedet gået til Dameligaens nye klub, AKS Falcon, lige som han også stadig er landstræner for kvindernes A-landshold.

Han har fået følgeskab af flere Hørsholm-spillere, ikke mindst landsholdsanfører, Gritt Ryder, der ellers er livslang Hørsholm-spiller.

- Gritt har en kæmpe stjerne hos mange i klubben, så vi er kede af, at det er endt, som det er. Men der er ingen, der har smækket med døren. Vi håber, Gritt og de andre får de udfordringer, de er ude efter hos AKS Falcon - også med tanke på, at der venter nogle vigtige kvalifikationskampe for landsholdet i efteråret, siger Patrick Mortensen.

Planen var klar Hørsholm havde egentlig en plan klar for et Dameligahold i den kommende sæson, og den spanske træner Miguel López Ventosa var hentet til for at skulle træne et ungt hold, der kunne suppleres med en enkelt udlænding. Et samarbejde med Stenhus Sports College sikrede også tilgang på spillersiden.

Men hen over sommeren forsvandt tre U18-landsholdsspillere plus en spiller fra Stenhus, og så bimlede alarmerne i Hørsholm. De seneste to uger har man så prøve at finde på en alternativ løsning - uden held-

- Der er bare ikke så mange damespillere i dansk basketball. Så når der kommer en klub mere, så er det klart, at det kommer til at have konsekvens. Denne gang er den så, at vi ikke længere har et damehold i ligaen, siger Patrick Mortensen.

- Det er vi kede af og skuffede over. Men der er mange årsager - også til at spillerne er tage til andre klubber.

Det betyder så også, at sæsonen 2021/2022 bliver den første i mands minde, hvor Hørsholm Basketball Klub hverken er repræsenteret i Basketligaen for mænd eller Dameligaen for kvinder. Op til sæsonen 2018/2019 tra Hørsholm sit herrehold.

Det handlede mest om dårlig økonomi, og at Hørsholm ville have en klub i økonomisk balance. For kvinderne er det anderledes nu. Men den langsigtede løsning er den samme for begge hold.

- Vores fokus er på at udvikle talenter, og så vil vi gerne se, om vi kan få et ligahold tilbage på et tidspunkt, siger Patrick Mortensen.

Hørsholm har blandt andet igen et 1. divisionshold på herresiden, og det er baseret på tidligere spillere, der er vendt tilbage og skal hjælpe talenterne på vej.

- Vi har mange talentfulde spillere og vil lave nogle gode planer for dem i forhold til at skabe et samlet spillermateriale, så vi kan komme tilbage i Basket- og Dameligaen med hold, der er baseret på talenter fra egne rækker, og vi er også i gang med at etablere talentsamarbejder med de nærliggende klubber.

- Så må vi se, hvor længe det tager. Kvaliteten på holdet skal være til det. Det nytter ikke noget at rykke op for tidligt. Også fordi det kræver et helt andet setup at have et hold i den bedste række, slutter Patrick Mortensen.

Med Hørsholms trækning af sit hold består Dameligaen i basketball nu af Aabyhøj fra Aarhus og fire københavner-klubber, AKS Falcon, BK Amager, BMS Herlev og Sisu.