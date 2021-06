Hillerøds Philip Lindgaard er selv på vej tilbage fra en skade, men kan nok alligevel se frem til en omgang navneleg, når træningen starter op igen.

10-12 lykkeriddere har meldt sig i Hillerød

Sport Nordsjælland - 26. juni 2021 kl. 11:21 Af Rudi Dalsgaard

- Jeg lader min telefon mere, end jeg plejer. Der har været rigtig meget run på, men det er naturligt nok, når transfervinduet åbner.

Hillerød Fodbolds sportsdirektør Jackie Rasmussen griner lidt. For han har fået rigtig mange henvendelser fra spillere og agenter, og det har indtil videre resulteret i, at der kommer 10-12 spillere til prøvetræning, når Hillerød kalder til samling igen 1. juli.

-. Det lyder af mange. Men der er fem-seks stykker, der er stoppet, så på den måde er der plads. Men det er prøvespillere, og de kommer og prøver lykken. Så må vi se, om det er nogle, der skal fortsætte hos os, siger Jackie Rasmussen, der tager de mange henvendelser i stiv arm.

- Det gør det ikke dårligere for os, at vi har præsteret, som vi har gjort, og at vi har det trænerteam, vi har. Der er mange, der gerne vil prøve sig af, og vi kigger på, hvordan vi kan supplere truppen med spillere, der passer ind i truppen i forhold til de værdier vi har.

- Det er ikke små navne, vi har i spil, og det kan vi tage som et skulderklap, men det er ikke sådan, at et navn gør forskellen. For hvis man ikke passer ind i værdierne, så blev det svært.

Ved årsskiftet blev Hillerød Fodbold kontraktklub og har en håndfuld spillere på kontrakt. Det er også med til at styrke interessen for at komme til Hillerød. Men der har også været en del, der er blevet slemt skuffede af at snakke med Jackie Rasmussen.

- Man skal ikke lægge for meget i, at vi er kontraktklub. Når vi er blandt de 36 bedste hold i Danmark, så tror folk automatisk, at tv-aftalen vokser lige som i Premier League. Folk tror, at pengene bare bliver større. Men det er ikke sådan, vi vil drive en fodboldklub, siger han.

- Vi finpudser på forholdene omkring holdet, på staben, på holdet og på træningsmiljøet. Det har også en kæmpestor værdi, og hvis man ikke synes det, så er det nok svært at spille her.

Uden at nævne navne vil Jackie Rasmussen dog gerne fortælle, at der har været nogle kendte navne i telefonen.

- Når man pludselig sidder og snakker med spillere, der har spillet på ret højt niveau, så bliver man da lidt benovet. Det er lidt anderledes, og man skal lige vænne sig til det. Men det går hurtigt over. For når man kan se projektet foran sig, så kan man se, om man passer ind i systemet. Og så snakker vi om mange andre parametre, før vi snakker om økonomi.

- Jeg er helt med på, at økonomi har noget at sige. Det har det for alle. Men hvis det er det første, man spørger om, så skal man ikke være her.

- Og jeg ved godt, det lyder så kedeligt, og jeg taler med spillere, hvor jeg næsten kan høre dem snorke i den anden ende af telefonen. Men hvis vi ikke står ved det, så er det skruen uden ende. For så er kassen tom om to år, og vi skal i gang med at ringe til alle de spillere, vi smed på porten, fordi de ikke var gode nok i øjeblikket. Så kan det da godt være, at det så har været sjovt i to år, men vi tager altså den lidt langsommere rejse end dét - og holder fast i den måde, vi gør det på.