1-1 for tredje gang af fem mulige

Efter tre ugers kamppause var Allerød tilbage i aktion i Danmarksseriens pulje 2 lørdag eftermiddag mod Gentofte-Vangede, men pausen havde ikke ændret noget grundlæggende. For tredje gang ud af fem mulige spillede Allerød 1-1.

Det var dog et resultat, som gæsterne fra GVI kunne være mest tilfreds med, mens hjemmeholdet Allerød kunne glæde sig over en koncentreret og disciplineret indsats.

Men efterhånden fik Allerød dog sat sig på spillet. Det var dog først i de sidste ti minutter af 1. halvleg, at hjemmeholdet fik skabt nogle chancer. To styks blev det til. Mathias Virkelyst-Andersen fik spillet bolden på tværs i GVI-feltet, hvor Oliver Kirkegaard stod fri, men han måtte se Mikkel Gram-Jensen lidt heldigt klare for sig med en fodparade.