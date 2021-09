Tobias Jørgensen var igen skarp mod TT Holstebro, men hans holdkammerater havde ikke samme effektivitet.

Send til din ven. X Artiklen: - Vi må ikke gå i panik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Vi må ikke gå i panik

Sport Nordsjælland - 30. september 2021 kl. 19:10 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Der var hængemule vejen rundt, da Nordsjælland Håndbold forrige fredag måtte forlade banen for femte gang i træk som tabere efter nederlaget til TTH Holstebro i Royal Stage i Hillerød. Skuffelsen var stor efter at have tabt en kamp med syv mål.

- Det var ikke så dårligt, som vi umiddelbart følte at det var, siger Nordsjællands cheftræner Simon Dahl og fortsætter:

- Vi spiller i lange periode fremragende forsvar og fremragende angreb, og vi burde have vundet. På alle de data, som man kan måle en kamp med, så var vi med afstand bedre end Tvis.

Det kan lyde hult, når man taber med syv mål, men Nordsjælland manglede skarpheden i de afgørende situationer.

- De syv mål er nemme at finde. Dem kan man finde mange steder. Efter at have set kampen igennem kan jeg pege på seks bolde, som målmændene bare skal tage. De valgte så begge to at have en dag, hvor de ikke tog dem, siger Simon Dahl og fortsætter:

- I kampen laver vi tre mål, på det jeg betegner som en dårlig chance. Ud over de 22 mål, som vi laver på gode situationer, så har vi 14 gode chancer, som vi misbruger. Når vi trods så stor produktion af chancer ikke eksekverer bedre, så kan vi ikke vinde. Det kan ikke lade sig gøre.

For træneren tegner sig derfor et billede af, at forsvar og angreb i de store træk fungerer efter hensigten. Der skal bare det sidste slutprodukt på.

- Man kan selvfølgelig argumentere imod, at forsvaret er godt nok, når der scores på den femte eller sjette aflevering, når dommeren har armen løftet for passivt spil. Det så vi en del gange mod Tvis. Men min påstand er, at det er det, og ligeledes skal vi blive ved med at spille chancerne store, siger Simon Dahl og pointerer:

- Det, vi løber og laver, er det rigtige. Det værste, vi kan gøre på nuværende tidspunkt, er, at gå i panik og tro at vi skal lave om på alt muligt, fordi vi ikke har nogle point.

Selv om de store linjer er, som de skal være, så kigger cheftræneren selvfølgelig på de elementer i spillet, hvor Nordsjælland kunne have været skarpere.

Der er således trænet en masse afslutninger oven på de mange afbrændere mod TTH Holstebro, men der er også kigget en masse forsvar.

- Vi lukker 12 mål ind, hvor vi forinden har chancen for at lave et spilstop, noterer Simon Dahl sig og uddyber:

- Situationen er som sådan ikke farlig, Problemet er bare, at vi er i ubalance i den anden side af banen, så tre afleveringer senere, så lukker vi mål ind i den anden side. Det kunne være afværget med et spilstop.

- Vi taler meget om kynisme. Det er at lave mål, når man har chancen, men det er også at lave et spilstop, når man har den mulighed.

Tror på chancen i Ribe

Det håber træneren sidder i skabet, når Nordsjælland Håndbold fredag aften gæster Ribe-Esbjerg.

- Jeg tror på, at vi kommer på tavlen, og så kan det lige pludselig begynde at gå stærkt. For drengene har brug for lidt medgang. De har brug for at komme ind på arbejde eller studie og blive lykønsket med en sejr i stedet for at de skal forklare endnu et nederlag. Det vil løfte dem vildt meget, siger Simon Dahl, der samtidig konstaterer, at det ikke er nogen katastrofe, at Nordsjælland efter fem kampe er uden point.

- Vi skulle have vundet over Skive. Det var ikke godt nok. I den kamp spiller vi 25 fantastiske minutter og 35 skrækkelige. Alligevel er vi tæt på at få point. At vi så siden taber til Skjern, Aalborg, Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro er selvfølgelig ærgerligt, men det er hold, som vi selv i gode sæsoner, oftest taber til. Snart kommer de hold - og Ribe-Esbjerg er et af dem, som vi gerne vil måle os med, siger Simon Dahl, der ved torsdagens afsluttende træning i Helsinge Hallen kunne konstatere at truppen på nær fortsat skadede Matias Campbell er fit for fight.