- Ikke realistisk at holde på spillerne

FC Nordsjælland har fået et massivt økonomisk fundament med Mansour-familiens indtog. Men det kommer ikke til at ændre det store i strategien, fortæller sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Sport Nordsjælland - 31. maj 2021 kl. 11:01 Af Rudi Dalsgaard

Fans af FC Nordsjælland holder altid vejret hen over sommeren. For det er her, der er udsalg i spillertruppen, og denne sommer må man nok vinke farvel til Kamaldeen Sulemana som minimum, mens en etableret spiller som Magnus Kofod Andersen også kunne stå på affyringsrampen.

Derfor har håbet blandt fans været, at når nu FC Nordsjælland har fået Mansour-familien som ejere, så vil der i langt højere grad være mulighed for at holde på de største profiler, holde det sportslige niveau og dermed øge chancen for at skabe resultater i toppen af dansk fodbold.

Men det er ikke det, der er lagt op til, forklarer sportsdirektør Mikkel Hemmersam, selv om klubben - i teorien - har mulighed for at have et større sportsligt budget.

- Det kommer an på, om spørgsmålet om økonomi går på, om vi kan gå ud og købe Pione Sisto, eller om vi kommer til at investere endnu mere i det, vi allerede er gode til. Og der er svaret det sidste, siger Mikkel Hemmersam til Frederiksborg Amts Avis.

- Mansour-familien er helt indforstået med at investere i den eksisterende model, så de næste talenter er endnu dygtigere, når de kommer ind på førsteholdet - og der kan være endnu flere dygtige spillere at vælge mellem, når vi skal sætte et førstehold sammen. Så det er den vej, det går.

- Så kan det være, der opstår nogle muligheder som Kian Hansen og Johan Djourou, og vi så vil se positivt på for at gøre miljøet endnu bedre - både udviklings- og performancemæssigt.

Kan ikke konkurrere Det er givetvis ikke helt det, man som fan ønsker at høre, for her handler det om at vinde i den sæson, der starter »lige om lidt«. Til sommer er det 10 år siden, FC Nordsjælland sidst satte et trofæ i pokalskabet, selv om man dog har vundet medaljer med sølv i 2013 og bronze i 2018.

Samtidig har man set en stribe store talenter tage væk fra klubben for enorme millionbeløb og vise højt niveau i store klubber. For eksempel gjorde det ondt på fans, da forsvarsprofilen Victor Nelsson endte med at tage til FC København, lige som en spiller som Andreas Maxsø valgte at komme tilbage til dansk fodbold i Brøndby - ikke FC Nordsjælland.

- I en case som den, vi havde med Victor Nelsson, så må man forholde sig til, at der er nogle ambitioner for den enkelte spiller og hans karriere, og så er der noget økonomi. Selv om vi ville give en spiller det tredobbelte i løn, så ville vi stadig ikke kunne betale, hvad FC København vil betale. Og i endnu højere grad hvis det nu er en udenlandsk klub, siger Mikkel Hemmersam.

- Hvis vi går den vej og prøver at konkurrere på løn, så bliver det en helt anden model i klubben, og jeg tror ikke, at det vil virke, for en spiller som Victor Nelsson vil stadig gerne videre.

- Hvis der kommer stor efterspørgsel på en spiller, så skal man finde balancen mellem at holde på en spiller, skuffede forventninger, ny energi fra den næste i rækken og den rigtige sammensætning af truppen. Så det er mere komplekst end bare at sige, at det bliver bedre for holdet, hvis han bliver et år mere. For der vil være en spiller, der tænker »Er det her once in a lifetime for mig«?

FC Nordsjælland har da også gentagne bevist, at man uddanner spillere, der er klar til at tage over, når en spiller er klar til at flyve fra reden. Og muligheden for at være den næste i køen er essentiel i FCN, mener sportsdirektøren.

- Der er noget energi i, at de næste unge spillere kan se, at der også er en mulighed for dem. Den energi har været vigtig i den periode, hvor vi tabte nogle kampe og fik skader hos de bærende kræfter. Den energi fra de unge stammer fra, at der hele tiden er en mulighed for at komme til at spille, siger Mikkel Hemmersam.

- Så jeg tror mere, vi skal være dygtige til at gøre spillerne klar til, at de skal være klar, og så skal vi have flere dygtige spillere, der kan tage over, hvis nogen forlader os. For som jeg ser markedet og interessen for vores spillere, så tror jeg desværre ikke, det er realistisk at holde på spillerne meget længere, end vi gør nu. Selv om vi ville bruge mere økonomi på det.

Potentiale til Real Madrid Sagt på en anden måde er det bare en bivirkning ved den strategi, FC Nordsjælland har. Der går nogle andre tanker gennem hovedet på spillere, der er teenagere eller i starten af 20'erne, og det må man omfavne.

- Vi spiller med unge spillere, og dem vil der være interesse for. Samtidig er de unge også nysgerrige på fremtiden. Der vil det nogle gange være lettere at håndtere et hold, der er 27-30 år gamle, fordi de spillere har fundet deres niveau i fodboldhierarkiet. Der er mange af vores på vej fremad, og det er samtidig vores forretningsmodel, at vi giver chancen til de unge, siger Mikkel Hemmersam.

Og når de unge så mener, de har niveauet til mere og spillet længe nok i FC Nordsjælland, så kan man se dem udtale, at de er klar til noget nyt og større, hvilket igen stikker i hjertet på de nordsjællandske fans.

- Men jeg opfatter det ikke sådan, at spillerne ikke gider FC Nordsjælland, hvis de gerne vil prøve noget nyt. Det handler mere om nysgerrighed, og når de er unge, tænker de på, hvad fremtiden bærer. Når en spiller er 27 år gammel, ved han måske godt, at han aldrig kommer til at spille i Real Madrid. Men nogle af de spillere, vi udvikler, har jo potentialet til at spille i Real Madrid, siger Mikkel Hemmersam.

- Og vi er selv med til at sætte overliggeren højt, presse dem og få dem til at finde deres eget højeste niveau.

- Men det er vigtigt at sige, at vi rigtig gerne vil vinde og præstere. Men vi har også en unik model, som vi skal være tro mod.