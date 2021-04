- Bliver stolt af holdet

AGFs Alexander Munksgaard og FC Nordsjællands Oliver Villadsen i sammenstød under superligakampen mellem FC Nordsjælland og AGF på Right to Dream Park. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Sport Nordsjælland - 05. april 2021 kl. 13:49 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Der blev i den grad leveret af FC Nordsjælland i Mesterskabsspillets første runde, hvor AGF blev slået 2-0 hjemme i Right to Dream Park.

FCN stillede med den yngste startopstilling nogensinde i Superligaen og vandt alligevel, og det gjorde indtryk - også i truppen,

- Jeg er meget stolt af holdet. Vi har mange forsvarsspillere skadet, og så kommer der bare nogle nye ind. En spiller som Adamo kan vel ikke gøre det bedre, end han gør i dag. Han leverer en kæmpe præstation og viser, at han er sulten efter spilletid, siger FC Nordsjællands 19-årige Oliver Villadsen med henvisning til start-debutanten Adamo Nagalo.

- Jeg bliver på en eller anden måde stolt over at se en spiller, der kun har spillet en enkelt kamp som indskifter, spille en vanvittig god kamp mod AGF. Det viser bare, at den filosofi vi har i klubben med, at den næste står bare klar, siger Oliver Villadsen.

Alle kan spille FCN måtte se bort fra de faste elementer i forsfvaret Kian Hansen, Johan Djourou og Ulrik Yttergård Jenssen, hvilket var med til at sende gennemsnitsalderen mod bunden.

Men det gav ikke nervøsitet på holdet.

- Jeg tænkte selv, at det var ligegyldigt, hvem der spillede, for vi har alle sammen de samme principper. Vi ved, hvad vi skal gøre på banen, lige meget hvilken position man spiller. Og der er så meget tiltro til hinanden, at man var ikke nervøs før kampen, siger Oliver Villadsen, der også glædede sig over, at defensiven holdt mod AGF-presset.

- Vi har trænet på det og er i gang med at udvikle det, så vi også kan forsvare os. Vi skal ikke bare være nogle små drenge. Vi er mænd.

Beviser noget Nu gælder det om at rette blikket fremad - og opad.

- Der har været meget snak om, om vi overhovedet skulle have været med i mesterskabsspillet. Nu har vi bevist, at vi hører til. Der er ikke så meget dér, siger Oliver Villadsen.

Han var selv tæt på at komme på måltavlen mod slutningen af kampen, men kiksede da der skulle skydes på mål.

Så da han igen var på farten ind centralt med bolden valgte han at spille den ud til venstre til Oliver Antman, som derefter scorede til 2-0.

- Det ærgrer mig med den første. Det kunne have været et godt mål, griner Oliver Villadsen.

- Men anden gang så jeg, at Antman var fri. Jeg kender ham og ved, hvor god han er til at sparke. Så det var bare at håbe på det bedste.