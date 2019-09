Rungsted er kommet ind til denne sæson med Champions League-kampe i ryggen, men det er endnu ikke til at se efter to kampe og to nederlag indtil videre. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Uskarpe Rungsted tabte til rivalerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uskarpe Rungsted tabte til rivalerne

Sport Frederiksborg Amts Avis - 13. september 2019 kl. 21:56 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rungsted har stadig sin første sejr til gode i Metalligaen, efter det i aftes blev til et nederlag til Rødovre.

Det kneb især offensivt for de forsvarende mestre, der ikke ser ud til at have taget tempoet fra Champions League-kampene med hjem til den danske liga.

Der er traditionelt masser af knald på i rivalopgørene mellem Rødovre og Rungsted, hvis to fangrupper ikke holder sig tilbage fra at håne hinanden.

Men det kom slet ikke ind på isen i første periode, hvor der manglede både fart og intensitet i kampen. Rungsted dominerede perioden med pucken, men der var meget langt mellem de angreb, der kunne have kastet scoringer af sig.

Mod slutningen af første periode kom hjemmeholdet bedre med, men lige som nordsjællænderne havde Rødovre svært ved at skabe chancer.

Der kom til gengæld lidt mere tryk i kampen i starten af anden periode, hvor hjemmeholdet tog teten og fik trukket et par udvisninger, så Rungsted var to mand i undertal i godt halvandet minut - den sidste var to plus to minutter til Joachim Holten-Møller for høj stav. Det skulle kaste noget af sig, og det gjorde det da også efter

da Steffen Klarskov afsluttede fra halvdistancen og fik passeret Thomas Lillie i Rungsted-målet. Den normalt så sikre målmand så ikke alt for vågen ud i den situation, da han lod pucken gå ind ved stolpen.

Rungsted måtte tage to minutter mere i undertal trods scoringen, men det lykkedes alligevel Anders Poulsen at komme til en kæmpe chance, som han dog måtte se Rødovre-keeper Matt O'Connor tage sig af.

Rødovre kom i stedet på 2-0 med 6:36 tilbage af anden periode på et hurtigt kontrastød. Steffen Klarskov sendte en svær puck videre til Nicklas Carlsen, der satte staven på pucken, mens den stadig var i luften, og så var føringen fordoblet.

Mod slutningen af perioden var det så Rødovre, der måtte spille i undertal efter en udvisning, og det kastede flere store chancer af sig, men det kom ikke tættere på end et par stolpeskud for Rungsted.

Dermed var presset på gæsterne inden de sidste 10 minutter. Opskriften var tålmodighed, og det virkede til dels også, da Rungsted fortsat dominerede kampen med pucken. I et powerplay efter seks minutter af sidste periode var det dog Rødovre, der skabte den største mulighed, da Thomas Olsen pludselig var fri med Tomas Lillie, som dog klarede i fin stil.

Med 6:16 tilbage kom reduceringen så endelig for Rungsted efter en puckerobring højt i banen, og så kom Oscar Schulze til og sendte pucken i mål til stillingen 2-1.

Men i stedet for at udnytte medvinden til at lægge yderligere tryk på for at hente sejren, ragede Rungstd to udvisninger til sig inden for kort tid, og så måtte man igen spille tre mod fem. Det klarede man, men med 1:43 igen blev kampen afgjort, da Jonas Sass scorede til 3-1, mens Rødovre stadig var i powerplay.

Rungsted forsøgte sig med at spille tage målmanden ud, og det endte med at koste målet til 4-1, da Matthias Asperup kunne score i det tomme mål med under 10 sekunder igen.

- Jeg sætter det lidt i gang med en dum udvisning, og generelt er vi ikke skarpe nok med udvisninger og med at putte den ind i kassen, siger Rungsteds Joachim Holten-Møller til TV2 Sport, hvor han også blev forholdt de offensive problemer på holdet.

- Det er ikke noget at gå i panik over efter to kampe, men det er klart, at det er svært at vinde kampe, når man kun scorer et mål.

Metalligaen

Rødovre-Rungsted 4-1

(0-0, 2-0, 2-1)

Mål: 1-0: Steffen Klarskov (28:14), 2-0: Nicklas Carlsen (33:24), 2-1: Oscar Schulze (53:44), 3-1: Jonas Sass (58:17), 4-1: Matthias Asperup (59:50)

Udvisninger: Rødovre: 3x2 minutter. Rungsted: 5x2 minutter.

Tilskuere: 1268