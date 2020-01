Se billedserie Martin Poulsen og Værløse spillede mod EBAA i Basketligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Tre på stribe i Værløse

Sport Frederiksborg Amts Avis - 26. januar 2020 kl. 17:41 Af Rudi Dalsgaard

Værløses går efter at vinde Pro B-delen af Basketligaen, og den mission er man rigtig godt i gang med at før ud i livet.

Søndag blev EBAA slået med 86-66 efter et brag af en fjerde periode, som blev vundet 33-17, og dermed kunne Værløse sætte den tredje sejr i træk ind på kontoen.

I stillingen er man nu kun to point efter BMS Herlev, som man slog i midtugen, men har også spillet en kamp færre.

Det så fint ud i begyndelsen for Værløse, der virkede til at køre fint videre på sejren over BMS Herlev tidligere på ugen. Men efterhånden som kampen gik, begyndte især flowet i angrebsspillet at hoste og hakke.

Det var de små ting, der kiksede, så boldene røg over i hænderen på EBAA-spillerne, og selv om de primært er et talentudviklingshold med en direkte adgang til Bakken Bears, så har spillerne masser af niveau til at straffe de fejl, Værløse lavede.

Fire point fra Martin Poulse lukkede første periode, og Værløse førte 19-16, men i anden periode begyndte det manglende flow at koste.

EBAA fik flere gange alt for let spil, og Værløse endte med at være lidt heldige med ikke at være bagud ved pausen. I stedet fik man erobret bolden ved stillingen 31-34 og bare seks sekunder tilbage. Det var nok til at sætte et godt angreb op ud af en timeout, og så fik norske Espen Fjærestad plads nok til at sætte en treer til 34-34 i halvlegens sidste aktion.

Timeout påkrævet Trængslerne fortsatte ind i anden halvleg og efter bare 2 minutter og 17 sekunder af trejde periode, tog Værløse-træner Susie Heede-Andersen timeout, efter EBAA isoleret set havde vundet 7-2.

Basketligaen

Værløse-EBAA 86-69

(19-16, 15-18, 19-18, 33-17)

Værløse: Evan Fischer 18, Adam Heede-Andersen 16.

EBAA: Keane Thomann 18.

Tilskuere: 220 (19-16, 15-18, 19-18, 33-17)Evan Fischer 18, Adam Heede-Andersen 16.Keane Thomann 18.220 Der gik lige et par minutter, før det havde effekt, men godt tre minutter efter susede Adam Heede-Andersen mod kurven, lagde to point i kurven og fik et ekstra fra straffelinien, og så var Værløse foran 44-43. Den føring holdt perioden ud, så det stod 53-52 inden sidste periode.

Et par minutter inde i den trådte Værløse - især amerikanske Austin Pope - på speederen og virkede opsatte på at få afgjort kampen. Fire point fra Pope og siden en treer fra Espen Fjærestad til 67-57 tvang en timeout ud af EBAA med 5:31 igen for at bremse Værløses fremmarch.

Norsk skarpskytte Det var dog langt fra nok, for nu svingede det for hjemmeholdet. Adam Heede-Andersen blæste forbi Nadir Alstion og lagde to point i, inden Epen Fjærestad satte sin fjerde treer på fire forsøg til 74-61. Så da Martin Poulsen blev tromlet ned på vejen til at lægge to point i og samtidig fik et straffekast til en føring på 17 point, virkede det hele bare afgjort

En treer fra Evan Fisher kort efter dræbte den sidste spænding.