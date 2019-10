Se billedserie Nikolaj Kristensen og Hillerød var på besøg hos Frem i 2. division lørdag. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Tre i træk for Hillerød

Sport Frederiksborg Amts Avis - 12. oktober 2019

Hillerød har ramt et hul i 2. division.

Lørdagens udekamp endte med et 1-0-nederlag til BK Frem i Valby Idrætspark, og dermed har Hillerød tabt tre kampe i træk. Nederlaget betyder også, at BK Frem går forbi Hillerød i stillingen, så Hillerød nu er nede i den nederste halvdel af pulje 1.

Det startede lidt sløvt for begge parter i kampen, og der var generelt langt mellem de store sus inde på banen. Der var mange forsøg på opspil og gennembrud, men rigtig meget løb ud i sandet eller var for let at trævle op for forsvarerne.

På en halvtung bane blev omstillingerne en vigtig faktor i kampen, og det var på sådan en, Frem slog til efter et kvarters spil. Bolden blev spillet bred ud i højre side til Armend Aslani, som kom bag om Hillerøds bagkæde. Han slog et præcist indlæg direkte ind i fødderne på fremadstormende Daniel Anusic, og han kunne fra tæt hold dirigere bolden ind til 1-0.

Hillerød forsøgte tålmodigt at bygge spillet op og finde hullerne i hjemmeholdets forsvar, men i flere sekvenser manglede der ganske enkelt noget niveau og præcision i det, man foretog sig.

Efter 25 minutter var det dog tæt på at blive 1-1, da Tobias Andersen tæt på baglinien lagde bolden på tværs, men måtte også se den suse tæt forbi Jonathan Masamuna ved fjerneste stolpe.

Derfra kom der endnu længere mellem chancerne, men Hillerød fik alligevel halvlegens bedste mulighed, da Essam Salamoun midt for mål fik headet på kassen. Frem-keeper Marco Brylov var dog klar med en fin redning.

Hillerød virkede til at ville overtage styringen på kampen endnu mere i anden halvleg, men det kneb stadig med at få dirket Frems bagkæde op. Essam Salamoun var ved at blive farlig med et gennembrud på egen hånd, men der skulle et skud udefra til at bryde dødvandet. Frederik Roepstorff måtte dog se Marco Brylov være klar på den flade afslutning.

Frem skulle have bragte sig foran 2-0 efter 62. minut efter et flot opbygget angreb, hvor Jacob Pind endte med at være alene igennem med Hillerøds keeper Tim Lund. Men den lange målmand vandt duellen med en forrygende fodparade.

Det blev dog bare startskuddet på endnu en lunken periode i kampen uden chancer, og selv det normalt så ivrige og sjove hjemmepublikum i Valby Idrætspark var underligt passive og kedelige at høre på.

Hillerød spillede sine sidste kort med en dobbeltudskiftning et kvarter før tid, så Jonathan Witt kunne blive rykket frem i angrebet for at give det noget ekstra tyngde.

Den effekt kom dog først til allersidst i kampen, og i det 87. minut var Witt meget tæt på at nå frem til et indlæg fra Oliver Basse. Men der manglede bare den sidste kvalitet og præcision i det, Hillerød forsøgte sig med.

Farligere blev det ikke, og Hillerød måtte gå fra banen uden mål eller point.

2. division, pulje 1

Frem-Hillerød 1-0 (1-0)

Mål: 1-0: Daniel Anusic (15)

Tilskuere: 723