Mathias Rasmussen - her fra en kamp i sidste sæson mod FC København - er den spiller i FC Nordsjælland, der skaber næstflest chancer og vinder flest luftdueller.

Top og bund i FC Nordsjælland

Det er jo med statistik som et miniskørt. I hvert fald i følge den tidligere Brøndbylegende på trænerbænken, Ebbe Skovdahl, som henviste til, at beklædningsdelen jo viser en del, men skjuler det vigtigste.

Ikke desto mindre kigger Frederiksborg Amts Avis her lidt på sæsonens foreløbige statistikker for det nordsjællandske input i Superligaen, FC Nordsjælland.

Efter ni kampe ligger holdet nummer syv med 13 point for fire sejre, en uafgjort og fire nederlag, inden det søndag gælder AaB hjemme i Farum.

Det er resultaterne af alt det, der er sket på banen, men hvad er egentlig gået godt, og hvad er gået knap så godt, hvis man ser lidt nærmere på de foreløbige tal fra Superligaens hjemmeside, superliga.dk, i denne sæson.

De tre gode Vi starter med tre kategorier, hvor FC Nordsjælland er med i toppen.

Scorede mål

Der er stort set målgaranti, når FC Nordsjælland spiller. FCN indkasserer rimelig mange mål, men man ligger frem for alt nummer to i Superligaen, når det kommer til scorede mål. 16 scoringer er det blevet til i ni kampe, og FC Nordsjælland er endnu ikke gået fra banen uden at have scoret i denne sæson.

Til gengæld har man ikke en klar topscorer, som ellers især var tilfældet i sidste sæson med Andreas Skov Olsen. Topscorer er indtil videre Isaac Atanga med fire mål, mens i alt 10 spillere har været på scoringstavlen. Det vidner om, at FCN kan true målet fra mange kanter, men fortæller også historien om, at man stadig mangler at få rigtig sving i en eller flere offensive profiler.

Succesfulde afleveringer

Især i tiden under Kasper Hjulmand blev FC Nordsjælland kendt som et pasningsstærkt hold, og det gennemsyrer den måde, hele klubben spiller fodbold på.

Det ses også i procenten for succesfulde afleveringer, hvor FC Nordsjælland rangerer som nummer to med 83,2 procent. Kun FCK er bedre med 83,9 procent.

Det er især den norske midtstopper Ulrik Yttergård Jensen, der strøer om sig med pasninger. Han topper i FCN med 589 pasninger og en succesfuld pasningsprocent på 89,1. Mohammed Kudus ligger dog på 89,5, men har også kun forsøgt 191 afleveringer - altså næsten 400 færre end Yttergård. Næstmest afleverende er den centrale midtbanespiller Jacob Steen Christensen med 540 afleveringer og en succesprocent er 82,2 procent.

Chancer skabt

For at score mål, skal man skabe chancer, og det er FC Nordsjælland de allerbedste til i Superligaen i følge superliga.dk's statistik. 106 chancer, har man skabt, her af 24 »åbne«, hvilket for eksempel kan være en afslutning meget tæt på målet.

Nummer to er FC København med 101 skabte chancer og bare 14 åbne.

Det er især fra den centrale midtbane, chancerne kommer, da både Mikkel Rygaard og Mikkel Damsgaard står noteret for 13 chancer skabt, mens venstrebacken Mathias Rasmussen er nummer tre med 12 skabte chancer.

Så der er basis for, at lave endnu flere mål i det nordsjællandske spil.

De tre dårlige Og så når vi til tre kategorier, hvor det går knap så godt for FC Nordsjælland i sammenligningen med de 13 andre Superligahold. Vi starter i luften.

Mål på hovedstød

Paradoksalt nok havde FC Nordsjælland hele tre store hovedstødschancer mod Brøndby i den seneste spillerunde, men de blev alle misbrugt.

De var derfor med til, at FC Nordsjælland har et stort rundt nul ud for mål på hovedstød. Til trods for at man har scoret 16 mål - her af 13 inde i feltet.

Men hovedstødsmål har kun sporadisk været noget, FC Nordsjælland har haft som våben gennem tiderne. Spillere som Marcus Ingvartsen og Emiliano Marcondes lavede hovedtødsmål, men siden da har der været langt mellem tilfældene.

Luftdueller vundet

Med 93 vundne luftdueller ligger FC Nordsjælland sidst i Superligaen i den statistik. Nummer ét er AGF med 205 vundne dueller. Det er med andre ord ikke noget, der er et stærlig stort element i FC Nordsjællands spil, og det er ikke noget, spillerne er hentet ind til at kunne. »Topscorer« hos FC Nordsjælland er venstrebacken Mathias Rasmussen, der da også med sin større rolle på holdet har bidraget med netop noget styrke i luftspillet - især defensivt. Han står noteret for 15 vundne luftdueller.

Med til historien hører dog også, at FC Nordsjællands forsvarsstyrmand, Kian Hansen, ikke figurerer som FCN-spiller i statistikken på superliga.dk, da han startede som sæsonen som FC Midtjylland-spiller. Han har dog også kun spillet seks af de ni kampe i sæsonen indtil videre. Han står noteret for 13 vundne luftdueller i denne sæson.

Sidst i bolderobringer

FC Nordsjælland er langt fra det hold, der har lukket flest mål ind i denne sæson, men har dog lukket 15 mål ind - det samme som Esbjerg - hvilket giver en rangering som en del fjerdesidsteplads. Kun Lyngby, Horsens (begge 16) og Silkeborg (24) har lukket flere mål ind.

Her kunne FC Nordsjælland måske hjælpe sig selv ved at have en del flere bolderobringer, end de 65 man har indtil videre, hvilket er færrest af alle hold.

Det er 53 færre end Esbjerg, der ligger nummer ét i den statistik. Årsagen har delvist noget at gøre med spillestilen og spillertyperne på FC Nordsjællands hold, men det skulle være mærkeligt, hvis ikke det rent defensivt ville hjælpe at erobre flere bolde og dermed få mere boldbesiddelse. Det har da også kostet flere mål i mod i denne sæson, at FC Nordsjælland kun har været tæt på at erobre en bold, for så at miste den foran eget felt og indkasseret et mål i stedet.