Thomas Kristensen i kamp for FC Nordsjælland mod Horsens for mange år siden. Siden dengang har TK spillet i både FC København og i både hollandsk og australsk fodbold. Foto: Thomas Olsen

Tidligere landsholdsspiller til FC Helsingør

Sport Frederiksborg Amts Avis - 01. august 2019 kl. 08:30 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bræket ribben stopper ikke THomas Kristensen i et comeback i dansk fodbold. Der bliver tilført en masse rutine til FC Helsingørs hold med 36-årige Thomas »TK« Kristensen. Han har spillet mere end 200 superligakampe for FC Nordsjælland og FC København. Han har derudover spillet mere end 100 kampe i udlandet for Den Haag Holland og senest australske Brisbane, og så har han også fået ni kampe for det danske landshold.

Han stoppede i april i Australien, fordi hans kone fik et job i Danmark. Thomas Kristensen flyttede med, og han kontaktede Helsingør for at høre, om han måtte træne med.

Det var en imponeret træner, der kunne se den 36-årige ligge helt i top i truppen, når det gælder fysikken.

- Han har trænet med et stykke tid, og har imponeret os med sin fysiske form. Han har været i top-tre i truppen fysisk siden han kom, hvilket jo ikke er dårligt for en mand, der har rundet de 36, siger Morten Eskesen, der naturligvis er glad for den nye spiller i klubben, der ellers har masser af spillere til alle pladser.

- "TK" er en spiller, som jeg er rigtig glad for at kunne tilknytte. Han kommer med en meget stor erfaring fra allerhøjeste niveau, og en udpræget vinderkultur, der er noget af det han skal være med til at bygge op her i klubben. Han kommer også med nogle friske øjne og ny energi til truppen og kan i dén grad være et forbillede for vores mange unge spillere, siger Eskesen.

THomas Kristensen brækkede ellers et ribben i begyndelsen af opholdet, og i de værste tilfælde kan det tage lang tid at komme tilbage fra. Men allerede efter et par uger var den rutinerede spiller med på banen, da FC Helsingør i mandags vandt over Køge Nord i en træningskamp.

Thomas Kristensen er da også glad for, at han er kommet på kontrakt i FC Helsingør:

- Min familie og jeg var kommet hjem efter fem år i udlandet, og så fik jeg mulighed for at træne med heroppe, hvor jeg så har været de sidste tre uger.

- Jeg skulle lige finde ud af, om jeg havde lyst til at fortsætte med at spille fodbold, men det virkede hurtigt som et godt match, både sportsligt og geografisk, hvor min kone og jeg gerne ville blive i hovedstadsområdet. Truppen virker rigtig god, og det har været fantastisk at komme herop og blive bekræftet i, at jeg stadig havde lysten og evnerne til at fortsætte.

- Der er mange unge spillere her, både fra Danmark og udlandet, og det er da planen, at jeg qua min alder og erfaring kan give nogle erfaringer fra mig, hvis der ellers er nogen der kan bruge dem, siger han.

THomas Kristensen har altid spillet på midten af banen, og det vil han gerne blive ved med.

- Jeg ser stadig mig selv som central midt, men jeg er villig til at spille der, hvor Eske (Morten Eskesen, red.) kan bruge mig, siger den 36-årige spiller.

FC Helsingør spiller første kamp i 2. division på lørdag klokken 15.00 på udebane mod Skovshoved.