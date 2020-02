Se billedserie Teddy Bergqvist med den sportslige ledelse af FC Helsingør. Det er Brian Gellert til venstre og Matt Barnes til højre. Pressefoto

Svensk angriber til FC Helsingør

Teddy Bergqvist har imponeret så meget i opstarten, at han nu bliver belønnet med en kontrakt.

Sport Frederiksborg Amts Avis - 07. februar 2020 kl. 19:36 Af Mads Hussing

Man kan synes, at der er langt til startopstillingen som angriber i FC Helsingør, når de to nuværende angribere ligger nummer et og to på topscorerlisten i 2. division. Nicolas Mortensen har scoret 17 gange, mens Jeppe Kjær har nettet 15 gange.

De to får konkurrence af den amerikanske angriber Chris Cortez, der har været i klubben siden august, men nu kommer også en svensk angriber til klubben.

Den 20-årige tidligere Malmø FF-spiller Teddy Bergqvist har trænet med FC Helsingørs førstehold i en lille uge, og spillet med i træningskampene mod Höganäs og Næstved, hvor han scorede tre mål.

Teddys indsats og gode præstationer er nu blevet byttet til en kontrakt mellem den transferfrie angriber og FC Helsingør. Teddy Bergqvist tiltræder i Helsingør med det samme, og er med truppen der tager på træningslejr i dag fredag.

- Teddy er en spiller vi har »haft på blokken« et stykke tid. Han er ung, hurtig og en virkelig god afslutter. Nu var han så transferfri, og havde mulighed for at komme og træne med, så vi kunne se ham an. Han har imponeret den sportslige ledelse og når nu muligheden var der, så slog vi til. Vi går ind i en forårssæson med rigtig mange kampe på kort tid, så vi synes det var rettidig omhu at tilknytte Teddy til truppen nu, siger sportslig ansvarlig Brian Gellert.

Teddy Bergqvist selv har fået et positivt indtryk af klubben i løbet af sin prøvetræning.

- FCH er et rigtig godt hold, der dybest set er for gode til den række de ligger i. Man spiller noget offensivt, seværdigt fodbold, og truppen virker som en gruppe rigtig gode fyre. De har i hvert fald taget rigtig godt imod mig, og fået mig til at føle mig velkommen fra dag ét. Det tiltaler mig, at det er en klub med et godt setup og med ambitioner om mere, siger den svenske angriber og fortsætter:

- Hvis jeg skal sætte nogle ord på mig selv, så er jeg en angriber med en god spilforståelse, der elsker offensivt kombinationsspil, og først og fremmest at score mål. Nu skal vi på træningslejr i en uge, hvor jeg kan blive rystet sammen med truppen, og lære drengene bedre at kende. Jeg glæder mig meget til at komme i gang.

Teddy Bergqvist har en fortid i Malmø FFs ungdomsafdeling. Han nåede to kampe på MFFs førstehold.

Derudover har han senest spillet et år i svenske Kristiansstad, hvor han nåede at score 11 mål i 29 kampe.