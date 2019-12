Send til din ven. X Artiklen: Superligaklub flytter til Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superligaklub flytter til Hillerød

Sport Frederiksborg Amts Avis - 19. december 2019 kl. 12:30 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Nordsjælland som et projekt i Farum kan snart være fortid.

Torsdag har klubben sammen med Hillerød Kommune præsenteret visionen for en større udflytning af sit akademi og administration, som skal flytte ind i en kommende »fodboldpark« i Hillerød i Favrholm-området - tæt op af det nye supersygehus.

Det sker som en konsekvens af, at FC Nordsjælland ikke tror på, at man kan få opfyldt sine ønsker til faciliteter - især i forhold til banetid og omklædningsrum - i det nuværende Right to Dream Park (Farum Park, red.). Senest har klubben selv investeret et større beløb i nye omklædningsrum i de lokaler, der husede Fitness World under FC Nordsjællands egen administrationslokaler.

- Vi kan endnu ikke med 100 procent sikkerhed sige, at fodboldparken i Hillerød bliver en realitet, da det i bund og grund er op til en bygherre, investorerne og naturligvis kommunen og byrådet. Men vi kan sige, at vi fortsat vil tage en aktiv del i dialogen og planlægningen af fodboldparken, da det vil åbne for en hel ny fremtid for vores klub, for byens borgere og naturligvis også for dansk fodbold, når Nordens flotteste og bedste faciliteter forhåbentlig bliver en realitet i hjertet af Nordsjælland om fire til fem år, siger FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen, i en pressemeddelelse, hvor han også tilføjer, at fodboldparken skal ejes af en almennyttig fond.

- Fodboldparken skal kunne huse både bredde og elitefodbolden, og vi vil have, den skal være en fantastisk mulighed for os og alle de lokale fodboldklubber i Hillerød og omegn. Vores ambition med byggeriet er, at det skal være et fodboldanlæg på europæisk topniveau, men også afspejle de værdier, som vi og Hillerød Kommune har til fælles. Derfor vil uddannelse og sports science, som ikke kun skal være til gavn for vores spillere men også for hele den nye bydel og resten af kommunens idrætsglade mennesker, være en del af projektet.

Projektet skal stå færdig i 2025.

Selv om FC Nordsjællands ungdomshold og administration flytter til Hillerød, skal klubbens kampe i Superligaen stadig spilles i Right to Dream Park i Farum.

FC Nordsjælland har gennem længere tid ligget i forhandlinger med Furesø Kommune om en ny stadionaftale, da den nuværende kan opsiges med et halvt års varsel.

Men de to parter ligger langt fra hinanden i forhold til at nå til enighed om både pris og vilkår for en nye aftale. Hvor FC Nordsjælland langt hen ad vejen mener, det er »udlejer«, der skal sørge for de mange faciliteter, »lejer« har brug for, så mener Furesø Kommune, at klubben selv må finansiere for eksempel nye LED-bander, omklædningsrum og lignende.

Dertil kommer store udfordringer i forhold til parkeringspladser i området omkring stadion.

Med den nye fodboldpark i Hillerød har FC Nordsjælland muligheden for at sætte sit præg på forholdene fra start og reelt få det, som man vil have det.

Fodboldparken skal ligge på den sydlige del af Overdrevsvejen ved det nuværende Hillerød Kraftvarmeværk.

Det er i dette område ved Hillerød Kraftvarmeværk

syd for Overdrevsvejen, at den nye fodboldpark

i Hillerød skal ligge.



